Спиртзавод у Раві-Руській продали за 31,7 мільйона гривень.

Фонд державного майна України провів результативний електронний аукціон в системі «Prozorro. Sale» з продажу майна Рава-Руського спиртзаводу, що входив до ДП «Укрспирт». Його продали за 31 мільйон 745 тисяч гривень.

Фото https://prozorro.sale

Онлайн-аукціон зі стартовою ціною у 27 мільйонів 721 тисячу 554 гривні відбувся 14 травня. За право власності на відкритих торгах змагалися двоє учасників – ТОВ «Наше м’ясце» та ТОВ «Вест Вей». Компанія «Наше м’ясце» запропонувала найвищу ціну – 31,7 млн грн, тоді як її конкурент – 27,9 млн грн. Таким чином, спиртзавод продали на понад 4 мільйони гривень дорожче від стартової вартості.

Фото https://prozorro.sale

Загальна площа майна заводу у Рава-Руській становить 12,9 тис. м2, земельної ділянки – 13,22 га. На території розташовані адміністративні будівлі, цехи, зерно- та спиртосховища, майстерня та інші об’єкти.

Згідно з умовами продажу, новий власник зобов’язаний зберегти основний профіль підприємства – виробництво ректифікованого спирту, який використовується в харчовій та косметичній промисловостях, медицині і фармації, інших галузях, та працевлаштувати на заводі близько 60 людей. ФДМУ вже повідомив ТОВ «Наше м’ясце» про намір підписати угоду купівлі-продажу.

Фото https://prozorro.sale

Згідно з даними системи YouControl, ТОВ «Наше м’ясце» зареєстроване у Львові в жовтні 2020 року та займається виробництвом м’ясної продукції. Його власником є львівський підприємець Андрій Дзьоба.

Зазначимо, приватизація Рава-Руського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» відбулася в рамках демонополізації спиртової галузі, яка розпочалася в 2020 році. Загалом на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт», та ще 37 заводів, що об'єднані в концерн «Укрспирт».

Раніше ФДМУ уже продав на аукціонах спиртовий завод в Лопатині Радехівського району за 50 мільйонів гривень, Суходільський спиртовий завод у Бродівському районі за 60,33 мільйона гривень, Воютицький спиртзавод у Самбірському районі – за 48 мільйонів гривень, Великолюбінський у Городоцькому районі – за 55 мільйони гривень, Борокський спиртовий завод у Сокальському районі – за 55,11 мійльона гривень.