Фонд держмайна виставив на продаж Львівський ювелірний завод.

Фонд державного майна виставив на продаж Львівський ювелірний завод. Стартова ціна становить понад 144 мільйони гривень. Про це повідомили у регіональній філії Фонду держмайна України.

Відтак на аукціон виставлять 100% статутного капіталу АТ «Львівський ювелірний завод», який розташований на вул. Академіка Підстригача, 2.

Також 20 вересня Фонд держмайна організовує день відкритих дверей на Львівському ювелірному заводі, під час якого можна буде оглянути підприємство. Початок – об 11:00.

Нагадаємо, у січні 2020 року в Розрахунковій палаті України повідомили, що Державне підприємство «Львівський державний ювелірний завод» може стати банкрутом. За висновками Розрахункової палати, ювелірний завод має нестійке фінансове становище через скорочення оборотності активів, зменшення прибутковості та неспроможності відтворити й розширити виробництво. Тоді ж Рахункова палата рекомендувала Кабінету Міністрів вирішити питання про подальше функціонування підприємства, серед пропозицій – передати у приватизацію.

Львівський державний ювелірний завод заснували у 1944 році. Наразі це єдиний великий державний завод, що виробляє прикраси.