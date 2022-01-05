У Бережанах планують відкрити завод з виготовлення автоелектроніки.

 

Підприємство «Електроконтакт Україна», що спеціалізується на виготовленні електрокабелів для автомобілів і має підрозділи на Львівщині, вивчає можливість відкриття четвертого заводу у Бережанах на Тернопільщині. Про це повідомили у міській раді Бережан.

 

 

Напередодні, 4 січня, відбувся візит керівництва «ЕКУ» та німецьких партнерів до Бережан. Вони оглянули з міським головою Ростиславом Бортником та працівниками «Ресурсного центру громади та підтримки підприємництва» БМР локації, які потенційно плануються у функціонуванні майбутньої території заводу.

 

Йдеться про будівлі Бережанського агротехнічного інституту та Бережанського фахового коледжу. У планах – реконструкція орендованих приміщень, встановлення обладнання та навчання персоналу.

 

 

Після огляду приміщень відбулася зустріч із метою подальшої співпраці з колективами Бережанського агротехнічного інституту та Бережанського фахового коледжу.

 

За словами міського голови Бережан Ростислава Бортника, запуск промислового виробництва розпочнуть, якщо знайдуть достатню кількість охочих працювати на заводі.

 

Наразі «ЕКУ» проводить дослідження готовності місцевих жителів бути працівниками компанії. Зокрема, на сайті компанії опублікована аплікаційна форма для мешканців Бережан.

 

«Ми прогнозуємо розвиток та збільшення масштабів, тому перебуваємо в активному пошуку цілеспрямованих працівників, які допоможуть нам розвивати свої потужності і разом з якими ми досягнемо поставлених цілей. Можливо, саме у м. Бережани ми створимо потужний завод з широкими можливостями! Доєднуйтесь до великої команди "ЕКУ"», – зазначено у повідомленні компанії.

 

 

Зазначимо, що підприємство «Електроконтакт Україна» – це дочірня компанія німецького підприємства «Elektrokontakt GmbH», яке належить французькому концерну Nexans. ТзОВ «Електроконтакт Україна» було засноване 2007 року в місті Перемишляни Львівської області. Займається виготовленням електричних кабельних мереж до автомобілів концернів BMW, General Motors, VW, Daimler. За 15 років роботи створили понад 2500 робочих місць у Перемишлянах, Золочеві та Бродах.

 

Фото eku.com.ua, facebook.com/Бережанська-міська-рада, loda.gov.ua

05.01.2022

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