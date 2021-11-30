Калуську ТЕЦ продали за 801 мільйон гривень.

Калуську ТЕЦ за підсумками приватизаційного аукціону за 801 мільйон гривень придбає ТОВ «Констанза», повідомив «Бізнес-Цензор».

Аукціон з продажу єдиного майнового комплексу держпідприємства «Калуська теплоелектроцентраль – Нова» стартував із ціни 230,2 мільйона гривень без ПДВ.

За даними у системі ProZorro.Sale, загалом в аукціоні взяли участь сім компаній. Крім «Костанза», це ТОВ «Південь Енерго Збут» – запропонувало 800 мільйонів гривень, ТОВ «Ландхоф» – 715 мільйонів 1 тисячу гривень, ТОВ «Укрдонінвест» – 353 мільйони 302 тисячі гривень, близьке до Ігоря Коломойського ТОВ «Юнайтед Енерджі» – 350 мільйонів гривень, ТОВ «Інтер Газ» – 232 мільйони 461 тисячу гривень та ПрАТ «Черкаське хімволокно» Анатолія Шкрібляка – 232 мільйони 460 тисяч гривень.

Переможець торгів отримає головний корпус, бункер вугілля, ацетилокисневу генераторну, електромережу, залізничну колію та інше майно держпідприємства.

Відповідно до умов приватизаційного конкурсу, майбутній власник повинен зберегти основний вид діяльності з виробництва теплової енергії протягом щонаменше п'яти років. Має упродовж пів року сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом, що склалися на момент переходу права власності; також має сплатити прострочену дебіторську заборгованість підприємства.

За даними Фонду держмайна, прострочена кредиторська заборгованість підприємства на кінець вересня 2021 року становила 214 мільйонів 60 тисяч гривень, поточна – 230 мільйонів 800 тисяч гривень, зокрема із зарплати – 5,1 мільйона гривень та обов’язкових платежів з неї – 1,2 мільйона гривень. На підприємстві працює 625 осіб.

За даними держреєстру, ТОВ «Костанза» зі статутним капіталом 140 тисяч гривень зареєстроване у селі Комишувате Донецької області у 2015 році, його основний вид діяльності – оптова торгівля. За даними судового реєстру, фірма займалася постачанням солі для промислового перероблення. Власниками компанії вказані Сергій Алабаш та Лариса Похила.

Зазначимо, проєктна електрична потужність Калуської ТЕЦ – 200 МВт. Вона постачає електроенергію до енергоринку України. Також станція входить до складу «Бурштинського енергоострова, котрий синхронізований з об’єднаною енергосистемою Європи.

Фото privatization.gov.ua