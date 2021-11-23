Біля Львова розмістять виробництво електричних вантажівок.

Розробники першого українського вантажного електромобіля CoolOn почали приймати замовлення для їх виготовлення. Першу чергу виробництва планують запустити у Львові 2022 року.

 

 

«Ми розглядаємо її як суто міську вантажівку, яка не забруднює повітря в місцях найбільшої концентрації людей і одночасно дає велику економічну перевагу власнику», – розповів власник компанії Віталій Бризгалов.

 

Електрична вантажівка розрахована на пересування у містах та приміських територіях, вона матиме місткість до 3 тонн. Вантажівка зможе набирати швидкість до 90 км/год, а одного заряду батареї вистачатиме на 300 км. Вартість електромобіля – 16 тисяч доларів.

 

 

«Вантажівка буде по-справжньому made in Ukraine – збирати ми її будемо на орендованих потужностях у Львові. Вже приймаємо замовлення, але грошей за це поки що не беремо. Всі імпортовані мікросхеми, які були задіяні у проєкті, вже замінили на власні. Були складнощі лише з однією платою, проте ми її перепроєктували, заразом спростили та покращили блок мотора», – розповів власник компанії Віталій Бризгалов.

 

Вантажівки CoolОn спроєктовані на універсальній модульній платформі, яка дозволяє будувати моделі з різним розміром колісної бази та типами кузовів. Стартапери розробили для автомобіля новий електропривод власного виробництва на основі технології без магнітів. Двигун потужністю від 50кВт до 120кВт може встановлюватись на передню, задню або на обидві осі.

 

 

CoolOn використовує акумулятор місткістю 40 кіловат-годин власної розробки. Потужність базового зарядного пристрою – 6,6 кВт. За доплату електровантажівку укомплектують трифазною зарядкою на 22 кВт або портом швидкої зарядки. Заявлений запас ходу – 200–300 км. Також передбачена централізована система бортової електроніки Coolblock, яка має функції самодіагностики та дозволяє проводити постійний онлайнмоніторинг на сервері компанії.

 

У перший рік розробник планує випустити 2 тисячі вантажівок. Для цього зараз обирають майданчик із виробничими потужностями. Компанія розглядає дві готові ділянки з виробничими приміщеннями, розташованими біля Львова, – одну у селі Муроване, іншу біля заводу Fujikura в Підрясному, повідомив Віталій Бризгалов у коментарі Zaxid.net.

 

«Ми плануємо масштабуватись до виробництва і розглядаємо Львів як основу для майбутнього зростання проєкту. За 2022 рік плануємо отримати першу чергу виробництва, сертифікуватися і почати тестову експлуатацію до 300 одиниць і на 2023-й рік вийти у серійне виробництво. Якщо все буде добре, тоді будемо будувати свій великий завод з орієнтацією на Європу, на 20–30–50 тисяч одиниць на рік», – розповів Віталій Бризгалов.

 

 

Представники компанії вже відвідали індустріальні парки Сигнівка та Рясне, де можливе виділення ділянки землі під будівництво другої черги заводу з потенціалом експорту. Проєкт планує залучити у виробництво до 40 мільйонів євро інвестицій та вийти на ринок Європи до 2025 року, повідомили у компанії.

 

Додамо, компанія була заснована в Кривому Розі 2014 року групою розробників електроніки з метою розвитку технологій електричного приводу для автомобілів з нульовими викидами. З 2018 року діяльність компанії зосереджено на розробці електротранспорту.

 

Фото coolonmotors.com

23.11.2021

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