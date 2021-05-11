Апеляційний суд визнав протиправною відміну нового правопису.

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення ОАСК щодо відміни нового правопису.

Про це повідомила у вівторок пресова служба Міністерства юстиції. Позивачем виступив Кабінет Міністрів України – його скаргу задоволено цілковито.

"Шановні учні, студенти, абітурієнти, – можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були та залишаються чинними", – прокоментувала заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

Нагадаємо, у січні скандальний Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною та нечинною урядову постанову №437 “Питання українського правопису”, котра затверджувала нову редакцію українського правопису.

ОАСК заявляв, що Кабінет Міністрів при ухваленні постанови "діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів".

Одним зі скаржників виступив адвокат Дмитро Ільченко, відомий за захистом Владислава Мангера на судових засіданнях у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Він ствердив, що позов був спрямований "на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів".

Формально Ільченко виступав як адвокат восьмикласниці з херсонської школи. Ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" уточнила: насправді ця дівчина є його родичкою – рідною сестрою дружини Дмитра Ільченка.

Видання ProSud доповнило, що ще одним позивачем виступила громадська організація "Правова держава", яку очолює адвокат Ростислав Кравець. "Кравець фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО використовують для подачі позовів та заяв, у яких зацікавлений сам Вовк", – нагадали у ProSud.

Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису 22 травня 2019 року.

Нова редакція Українського правопису офіційно почала діяти 3 червня 2019 року. Відтоді рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя. Водночас передбачено варіативність у застосуванні нових норм, перехідний період.