Апеляційний суд визнав протиправною відміну нового правопису.

 

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення ОАСК щодо відміни нового правопису.

 

 

Про це повідомила у вівторок пресова служба Міністерства юстиції. Позивачем виступив Кабінет Міністрів України – його скаргу задоволено цілковито.

 

"Шановні учні, студенти, абітурієнти, – можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були та залишаються чинними", – прокоментувала заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

 

Нагадаємо, у січні скандальний Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною та нечинною урядову постанову №437 “Питання українського правопису”, котра затверджувала нову редакцію українського правопису.

 

ОАСК заявляв, що Кабінет Міністрів при ухваленні постанови "діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів".

 

Одним зі скаржників виступив адвокат Дмитро Ільченко, відомий за захистом Владислава Мангера на судових засіданнях у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Він ствердив, що позов був спрямований "на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів".

 

Формально Ільченко виступав як адвокат восьмикласниці з херсонської школи. Ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" уточнила: насправді ця дівчина є його родичкою – рідною сестрою дружини Дмитра Ільченка.

 

Видання ProSud доповнило, що ще одним позивачем виступила громадська організація "Правова держава", яку очолює адвокат Ростислав Кравець. "Кравець фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО використовують для подачі позовів та заяв, у яких зацікавлений сам Вовк", – нагадали у ProSud.

 

Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису 22 травня 2019 року. 

 

Нова редакція Українського правопису офіційно почала діяти 3 червня 2019 року. Відтоді рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя. Водночас передбачено варіативність у застосуванні нових норм, перехідний період.

 

11.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Брязкання зброєю на тлі рибальського конфлікту
Максим МУЛЯР
Brexit ледь не спровокував війну між союзниками з НАТО – Великою Британією і Францією. Наразі – лише рибальську.  
11.05.21 | | У світі
Квантові ефекти у макросвіті
Дві алюмінієві мембрани подали перший прямий доказ квантової сплутаності у макросвіті.
09.05.21 | | Наука
Слово про побратимів
Олександр Ірванець
Є у році кілька днів, коли поети народжуються косяками. А 9 і 10 травня — це дводенний вибух уродинників, аж по півтора на день: Юрко Позаяк, Віктор Неборак, Іванко Малкович.
09.05.21 | | Дискурси
Пам’ять непрожитого: українські 8 і 9 травня.
Олеся Ісаюк
Нам досі складно прийняти факт, що дихотомія між українцями, які опинилися по різні боки барикад, – фальшива. Вона не про війну, вона про наше її сприйняття
07.05.21 | | Україна
Стерпна важкість існування
Тарас Прохасько
Бути добрим завжди мучівно. І в цьому весь кайф.
07.05.21 | | Дискурси
Рухи немовлят: більше, ніж інстинктивні рефлекси
Перші рухи новонароджених можуть бути процесом свідомого навчання.
07.05.21 | | Наука
Психоаналіз і сучасність
Юрко ПРОХАСЬКО
Психоаналіз, зародившись у лоні Новочасності, став її іманентною складовою частиною. І вже нікуди з неї не подінеться.
06.05.21 | | Дискурси
Початок євроінтеграції України
Ілько ЛЕМКО
Четверта спроба євроінтеграції України, здійснена королем Речі Посполитої, виявилася успішною, але ціною втрати державної незалежності
06.05.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.