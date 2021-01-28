Окружний суд скасував новий український правопис.

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував урядову постанову №437 “Питання українського правопису”, котра затверджувала нову редакцію українського правопису.

Про це повідомив адвокат із Херсона Дмитро Ільченко.

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“Щойно Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив наш позов та скасував постанову Кабінету Міністрів України про так званий новий правопис. Нагадую, це той самий правопис, в якому запроваджують “павзу”, “Атени”, проєкт та Марта замість Марфи”, – написав Ільченко.

Адвокат повідомив, що підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, "оскільки подібне просто не є його компетенцією". Ільченко також зауважив низку порушень в опрацюванні та публікації змін до правопису. "В наш правопис вносилися зміни, фактичо, на колінах", – описав Ільченко.

Дмитро Ільченко відомий за захистом Владислава Мангера на судових засіданнях у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Сторінку у Facebook він веде російською мовою, однак свій допис про правопис виклав українською мовою.

Він стверджує, що позов був спрямований "на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів". Формально, Ільченко виступав як адвокат восьмикласниці із херсонської школи.

Видання ProSud уточнює, що іще одним позивачем виступила громаська організація "Правова держава", яку очолює адвокат Ростислав Кравець. "Кравець фігурує на плівках із кабінету голови ОАСК Павла Вовка, де його ГО використовують для подачі позовів та заяв, у яких зацікавлений сам Вовк", – нагадали у ProSud.

Рішення ОАСК набуде чинності після розгляду в апеляційній інстанції – або по завершенні терміну апеляційного оскарження.

Кабінет Міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису 22 травня 2019 року.

Нова редакція Українського правопису офіційно почала діяти 3 червня 2019 року. Відтоді рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя. Водночас, передбачено варіативність у застосуванні нових норм, перехідний період.