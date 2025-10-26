Стефанчук заявив, що до кінця року буде проєкт нового правопису української мови.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що до кінця року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови. Про це було домовлено на робочій нараді, яка була присвячена, здавалося, іншій темі: українізації текстів українського законодавства.

Під час наради Голова Верховної Ради України наголосив про необхідність визнання того, що у багатьох нормативних актах досі збереглися русизми, кальки з канцеляризмів і лексика, не властива сучасній українській мові, зазначивши, що «немає єдиної системи перекладів юридичних термінів — це створює проблеми не лише для розуміння законів, а й для їхньої адаптації до права Європейського Союзу».

Він підкреслив, що необхідно провести фундаментальну експертизу щодо того, що потрібно змінити в українських текстах, в текстах українських нормативних акцій, в текстах українських законів для того, щоб це були не тексти за своєю структурою і логікою викладу, а російські тільки українськими словами, а щоб вони відповідали словотвору, лексиці, синтаксису української мови, треба визначити, які зміни слід внести до текстів українських законів, щоб вони відповідали сучасним мовним нормам: «Українська мова має бути точною, сучасною і конкурентною в правовій сфері. Особливо зараз, коли ми готуємося до членства в ЄС, а велика частина законодавства потребуватиме коректного перекладу як з англійської, так і англійською».

У нас два великі процеси накладаються. з них це адаптація законодавства ЄС, АКЕ, це тисячі актів, це десятки тисяч підзаконних актів. Дуже багато буде залежати для наступних поколінь і для нас, як для члена Європейського Союзу майбутнє. Ми вступаємо в еру штучного інтелекту, він учиться на текстах, тобто теж чим більше там буде нестиковок проєкт чи проєкт, тим далі ми потім глибше будемо це отримувати. На виході ми ж маємо закласти відразу правильний для них правильну мапу цих текстів.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко відзначив, що сьогодні в Україні накладаються два великі процеси:

1) євроінтеграція, адаптація законодавства ЄС, а це тисячі актів, це десятки тисяч підзаконних актів: "Від того, наскільки якісно ми проведемо адаптацію українського законодавства до європейських норм, залежить не лише швидкість нашого вступу до ЄС, а й те, як працюватимуть державні інституції наступних поколінь".

2) цифрова трансформація, ми вступаємо в еру штучного інтелекту, він учиться на текстах, тобто чим більше там буде нестиковок, тим глибше ми далі будемо це відчувати: «Алгоритми вчаться на текстах, і тому важливо, щоб українська мова, юридичні формулювання та офіційні документи були точними, зрозумілими, сучасними. Якщо ми хочемо, щоб майбутні мовні моделі коректно “говорили українською” і відтворювали європейські стандарти мислення, ми маємо вже сьогодні створювати правильний корпус державних текстів».

Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк ж наголосила на важливості використання фемінітивів у законодавстві: "І це треба теж додавати з розумінням того, що все ж таки мова жива, мова розвивається. Я знаю, є достатньо консервативна позицію, де кажуть, що не треба вживати і так далі, але я бачу просто по використанню, і зараз особливо це дуже видно навіть на офіційних документах, коли є таке вживання."

Підсумовуючи обговорення, Руслан Стефанчук зазначив:

"Домовилися: до кінця року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного — розпочнемо нову еру шрифтотворення. Це не лише про форму, а й про зміст — про утвердження мовної незалежності українського законодавства."