Лукашенко і Путін обговорили прагнення України вступити в НАТО.

Білоруський політик Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін відбули телефонні переговори, під час котрих, зокрема, зачепили політичну ситуацію в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці президента Білорусі.

Згідно з пресрелізом, Лукашенко й Путін "торкнулися ситуації в Україні, а також прагнення цієї країни до тісної взаємодії з НАТО".

Політики домовилися найближчим часом зустрітися, щоб обговорити "наявні проблеми, які стоять перед країнами".

Нагадаємо, на тлі посилення військової присутності Росії біля східного українського кордону Президент Володимир Зеленський звернувся до НАТО зі закликом затвердити для України План дій щодо членства.

Зеленський також сказав, що вступ до НАТО – це єдиний спосіб завершити війну на Донбасі.