Пристайко визнав готовність відмовитися від вступу до НАТО задля ґарантій миру.

 

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

 

 

Про це він заявив у інтерв'ю BBC Radio 5 Live.

 

Відповідаючи на запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".

 

Дипломат уточнив, що "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

 

"Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, – як ми виживемо, якщо вони (росіяни, – Z) прийдуть завтра?" – заявив Пристайко, зазначивши, що Україна може залишитися беззахисною в той час, як усі її західні сусіди є членами НАТО.

 

Згодом ведучий перепитав, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО?

 

"Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, що... Ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки – це те, що ми можемо зробити. Безперечно", – цитує BBC News Україна.

 

Водночас посол визнав, що вступ України до НАТО не змінить суттєво безпекової ситуації для Росії.

 

"Якщо чесно, Росія вже оточена країнами НАТО. Польща є членом НАТО, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Туреччина, Всі ці країни, які межують з Росією, вже є членами НАТО. Це не змінило безпекову ситуацію. Це не змінило безпеку для Росії. Тож Україна також особливо не змінить цього", – вважає Пристайко.

 

Український дипломат висловив думку, що Москві значно більше не подобається, що Україна може стати "чимось іншим, ніж Росія", і тоді росіяни захочуть також змінити напрям своєї країни.

 

"Це (вступ України в НАТО, – Z) небезпека не для народу Росії, не для території Росії, а для конкретного режиму, що вони мають просто зараз", – наголосив український посол.

 

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка про готовність офіційного Києва розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією були вирвані з контексту.

 

"Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів із країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання ґарантій безпеки", – ідеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, поширеному серед українських інформаційних аґенцій.

 

Зі слів спікера МЗС, безперечно, найкращою ґарантією був би негайний прийом України до Альянсу. "Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання ґарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", – наголосив Ніколенко.

 

Сам Вадим Пристайко виступив у програмі BBC Breakfast із уточненням, у котрому повідомив, що його зле зрозуміли.

 

"Я сказав [кореспонденту], що ми не є членом НАТО просто зараз, і ми готові до багатьох поступок, і це те, що ми робимо у переговорах з росіянами, – але не йдеться про НАТО, що закріплено в Конституції", – пояснив Пристайко.

 

Із його слів, Україна наразі не є членом НАТО, а безпекові рішення треба ухвалювати зараз.

 

"Ми ще не член НАТО, ми маємо пошукати щось інше – наприклад, двосторонні угоди з Великою Британією, Сполученими Штатами. Тобто на додачу до НАТО ми шукаємо інші домовленості, які дозволять нам вижити в цій конкретній ситуації просто зараз", – підкреслив посол.

 

Він зазначив, що вступ України до НАТО залежить від самого Альянсу, і "цього не станеться до середи". Саме середу, 16 лютого, американська розвідка називає датою ймовірного вторгнення Росії в Україну.

 

Між тим, у Кремлі заяву Вадима Пристайка похвалили. 

 

"Безумовно, якимось чином зафіксована відмова України, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО – це був би, безумовно, крок, який би істотно сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російську стурбованість", – заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков.

 

Проте Пєсков невдоволений, у Конституції України вказані зовсім інші цілі щодо НАТО. Він сказав, що Кремль чекає запевнень з приводу "концептуального зовнішньополітичного світогляду Києва".

 

14.02.2022

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