Зеленський попросив Столтенберґа про ПДЧ.

Президент України Володимир Зеленський заявив у розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, що офіційний Київ прагне отримати від Північноатлантичного альянсу План дій щодо членства.

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента.

"На сьогодні найбільш актуальним для України є питання перспективи отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Радий чути, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це – насамперед зміцнення нашого оборонного сектору", – сказав Зеленський.

Співрозмовники відзначили пріоритетність розвитку Україною у статусі партнера з розширеними можливостями нових форм співпраці з НАТО. На їхню думку, це має прискорити процеси подальшого наближення нашої країни до Альянсу.

Столтенберґ наголосив на цьому, що велике значення для цього має законопроєкт про реформування Служби безпеки України, який зараз перебуває у Верховній Раді..