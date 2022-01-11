Росія запевняє, що не має аґресивних намірів щодо України.

США заявили: якщо Москва хоче довести, що не збирається нападати на Україну, то має вжити заходів щодо деескалації.

Сергій Рябков і Венді Шерман

У понеділок, 10 січня, у Женеві відбулися перемовини представників Росії та США щодо гарантій безпеки, яких Москва домагається від НАТО. Росія, зокрема, хоче, щоб Альянс відмовився від розширення на схід, а передовсім дав гарантії невступу до НАТО України. Вашінґтон, своєю чергою, рішуче відмовляється обговорювати долю та устремління України та інших країн без їхньої участі. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, перемовини пройшли у закритому форматі та тривали майже вісім годин.

«На жаль, у нас є великі розбіжності в наших принципових підходах до цього. У США і Росії в чомусь протилежні погляди на те, що потрібно робити», – сказав на пресконференції після перемовин голова російської делегації, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Водночас він висловив думку, що ситуація є не безнадійною і база для досягнення домовленостей щодо гарантій безпеки існує.

«Ми твердо відкинули пропозиції щодо безпеки, які для Сполучених Штатів просто не є акцептабельними», – зазначила заступниця держсекретаря США Венді Шерман (Wendy Sherman) на окремому телефонному брифінгу після перемовин. За її словами, у Женеві відбулися радше не переговори, а дискусії для уточнення позицій сторін. Вона теж назвала розмову відкритою і прямою, зазначивши, що поки що сторони намагаються зрозуміти одна одну.

Рябков вкотре заявив, що Росія категорично заперечує проти розширення НАТО на схід. «Ми наголошуємо, що для нас це абсолютно обов'язково – переконатися, що Україна ніколи не стане членом НАТО», – наголосив він. Рябков зазначив, що Росія не довіряє НАТО і вимагає «залізобетонних, юридично значущих гарантій», що ні Україна, ні Грузія не будуть прийняті до НАТО.

Шерман знову підкреслила, що США не готові вести перемовини про майбутнє України без участі самої України і що Вашінґтон нікому не дозволить закривати іншій країні двері в НАТО. «Ми віддані тому, щоб вести консультації та підтримувати координацію з нашими союзниками та партнерами з двосторонніх питань», – сказала вона.

Шерман також вкотре порушила питання про загрозу вторгнення Росії в Україну і зазначила: якщо Москва хоче довести, що не збирається цього робити, то має вжити заходів щодо деескалації ситуації. Ці заходи вона назвала «запорукою успіху будь-яких перемовин».

Рябков, зі свого боку, заявив, що Росія не має агресивних намірів щодо України. «Ми пояснили колегам, що жодних планів, намірів напасти на Україну у нас немає і бути не може, а всі заходи щодо бойової підготовки військ, сил здійснюються в межах нашої національної території. Немає підстав побоюватися якогось ескалаційного сценарію в цьому зв'язку», – запевнив він.