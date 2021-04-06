Зеленський: НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.

 

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Керівник держави сподівається, що присутність сил Альянсу в реґіоні стримає Росію від аґресії.

 

Про це повідомляє пресова служба Президента.

 

 

"Останні тижні ми спостерігаємо дуже небезпечну тенденцію до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ і кількості загиблих українських захисників", – констатував Володимир Зеленський.

 

Він поінформував Єнса Столтенберга про стягування Росією військ до кордонів України та підвищення їхньої готовності до наступальних дій.

 

Керівник держави подякував генеральному секретарю за увагу Альянсу до безпекової ситуації навколо України та закликав країни – члени НАТО приділяти більше уваги питанням безпеки в Чорному морі та посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.

 

"Така постійна присутність має стати потужним чинником для стримування Росії, яка продовжує масштабну мілітаризацію регіону та перешкоджає торговельному судноплавству", – заявив Зеленський.

 

Керівник Української держави наголосив, що у відносинах з НАТО для України найактуальнішим питанням є можливість отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

 

"Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ стане справжнім сигналом для РФ", – сказав Президент.

 

06.04.2021

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