Рівень прихильності до НАТО в Україні досяг максимального рівня за весь час спостережень – якби референдум про приєднання до Організації північноатлантичного догогвору відбувався зараз, то 62% підтримали би вступ до Альянсу. До січня 2022 року, тобто до скупчення понад 100-тисячного війська Росією біля українських кордонаів, підтримка євроатлантичної інтеґрації жодного разу не перевищувала 60%.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, оприлюднених групою "Рейтинг".

Проти вступу до НАТО виступає менше третини громадян України – 30%.

"За останні два місяці рівень підтримки вступу до Північноатлантичного Альянсу зріс (наприкінці 2021 року вступ підтримували 55-58% опитаних). За історію спостережень з 2014 року – це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО", – прокоментували у групі "Рейтинг".

Ідею вступу до НАТО найбільш гаряче підтримують на Заході – 81% респондентів проголосував би "за". У Центрі євроатлантичну інтеграцію вітає двоє третіх – 67%.

Відносна більшість мешканців Півдня теж прихильні до НАТО – 48% (але 42% – "проти").

Єдиним реґіоном, котрий не підтримує вступу до Альянсу, є Схід (понад третина "за" – 36%, але понад половина "проти" – 54%).

Найбільш прихильними до вступу в НАТО є виборці "Європейської солідарності" (93%), "Сили і честі" (82%), "Слуги народу" (72%). Найменшими – виборці "ОПЗЖ" і партії "Наші" (менше 10%).

Загалом, рівень схвалення НАТО майже наздогнав показник прихильності Укрїани до вступу в Європейський Союз.

За приєднання до ЄС виступає 68% респондентів і 24% є "проти".