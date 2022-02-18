Вступ до НАТО підтримує майже дві третини українців.

 

Рівень прихильності до НАТО в Україні досяг максимального рівня за весь час спостережень – якби референдум про приєднання до Організації північноатлантичного догогвору відбувався зараз, то 62% підтримали би вступ до Альянсу. До січня 2022 року, тобто до скупчення понад 100-тисячного війська Росією біля українських кордонаів, підтримка євроатлантичної інтеґрації жодного разу не перевищувала 60%.

 

 

 

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, оприлюднених групою "Рейтинг".

 

Проти вступу до НАТО виступає менше третини громадян України – 30%.

 

"За останні два місяці рівень підтримки вступу до Північноатлантичного Альянсу зріс (наприкінці 2021 року вступ підтримували 55-58% опитаних). За історію спостережень з 2014 року – це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО", – прокоментували у групі "Рейтинг".

 

 

Ідею вступу до НАТО найбільш гаряче підтримують на Заході – 81% респондентів проголосував би "за". У Центрі євроатлантичну інтеграцію вітає двоє третіх – 67%.

 

Відносна більшість мешканців Півдня теж прихильні до НАТО – 48% (але 42% – "проти").

 

Єдиним реґіоном, котрий не підтримує вступу до Альянсу, є Схід (понад третина "за" – 36%, але понад половина "проти" – 54%).

 

Найбільш прихильними до вступу в НАТО є виборці "Європейської солідарності" (93%), "Сили і честі" (82%), "Слуги народу" (72%). Найменшими – виборці "ОПЗЖ" і партії "Наші" (менше 10%). 

 

 

Загалом, рівень схвалення НАТО майже наздогнав показник прихильності Укрїани до вступу в Європейський Союз.

 

За приєднання до ЄС виступає 68% респондентів і 24% є "проти". 

 

Інформація про опитування. Група "Рейтинг" проводила опитування 16-17 лютого 2022 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1722 респонденти. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%. 

 

18.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Від роїв дронів до супергармати
Джейсон Шерман
Які військові технології розробляють США, вивчивши досвід російсько-української війни.
19.02.22 | | Наука
На спині у носорога
Сергій ГЕРМАН
«Зоосад революції» Івана Монолатія не для тих, хто полюбляє колискові з їх заспокійливими мелодіями. Це читання для фанів року. І старого, і нового. Для прихильників інтелектуальних аберацій.
18.02.22 | | Штука
Енергетичні напої небезпечні для дітей?
Метадослідження виявило кореляцію між недомаганням і споживанням енергетичних напоїв із вмістом кофеїну.
18.02.22 | | Наука
Чи змінять німці свою позицію щодо експорту зброї?
Максим МУЛЯР
Поки що більшість німців виступає проти експорту зброї до України. Утім дискусії щодо зміни такої позиції в німецькому політикумі вже розпочалися.
18.02.22 | | У світі
Годинник судного дня: залишилося 100 секунд
Цьогоріч годинник судного дня зупинився на рекордній позначці — вдруге в своїй історії стрілка так близько до півночі.
17.02.22 | | Наука
Новаківський як маркер самовизначення нації
Діана Клочко
На творчість Новаківського треба дивитися через сецесію, ар нуво, через «поєднання» австрійського і польського мистецтва, а також українського колориту із мітологією, народного з архаїчним, експресивного з побутовим.
17.02.22 | | Штука
Переосмислити, щоб зуміти зцілитися
Юлія Баір
Виставка «Ремісія» Івана Винарчика, центральною ідеєю якої вгадується переосмислення феномену насилля в трагічні періоди історії, — незвична тематикою як для львівської галереї «Зелена канапа», так і для сучасного українського живопису.
16.02.22 | | Штука
Історія Європи (XVI)
Артуро Перес-Реверте
За неповні дев’яносто років римляни завоювали решту італійського півострова. Усе це відбувалося неспішно, але неперервно, із опортуністською, агресивною та безжальною політикою
16.02.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.