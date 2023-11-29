Блінкен заперечив, що НАТО втомилося від підтримки України.

Північноатлантичний альянс запропонував Україні провести реформи, які прискорять процес інтеґрації.

 

 

США та їхні партнери з Північноатлантичного альянсу висловлюють готовність продовжувати підтримку України. Про це заявив у середу, 29 листопада, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, виступаючи на пресконференції в штабквартирі НАТО в Брюсселі. Він запевнив, що втоми від надання такої допомоги країни Альянсу не відчувають.

 

«Дехто запитував, чи слід США та їхнім партнерам у НАТО продовжувати підтримувати Україну. Але відповідь сьогодні в НАТО чітка і непохитна: ми повинні й будемо підтримувати Україну», – запевнив керівник американського зовнішньополітичного відомства, чиї слова цитує інформаційна аґенція Reuters.

 

Коментуючи свою зустріч з натовськими колегами, Блінкен зазначив: «Я не помітив жодних ознак втоми (від підтримки України, – ред.), жодних ознак бажання дати задній хід».

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, своєю чергою, наголосив, що всі країни-члени НАТО погоджуються з тим, що Україна має стати повноправним членом Альянсу. «Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли, й Альянс продовжить надавати їй підтримку», – запевнив він. Водночас голова Північноатлантичного альянсу зауважив, що для цього Київ повинен провести реформи, підготовлені за рекомендаціями союзників. «Ми розробили рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні, у тому числі щодо боротьби з корупцією, щодо зміцнення верховенства права та підтримки прав людини і прав меншин», – сказав він.

 

Єнс Столтенберґ відзначив певні успіхи України в проведенні реформ в умовах воєнної аґресії Росії. «Ми вже бачимо, що вони внесли конкретні зміни до законодавства, зокрема з питань боротьби з тероризмом. Вони переглядають систему закупівель для оборони у консультації з НАТО, а також займаються модернізацією своїх розвідувальних служб. Це лише кілька прикладів того, як Україна змінюється, як вона адаптує свою систему, займаючись у тому числі боротьбою з корупцією», – сказав генеральний секретар НАТО.

 

29.11.2023

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