Столтенберг: Україна і Грузія стануть членами НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив: Україна вже зробила запит про членство в НАТО, і союзники по Альянсу допомагають їй у здійсненні реформ та переході на стандарти НАТО. Наразі відкритим залишається питання, коли саме Україна буде готовою приєднатися до Альянсу.

Про це Столтенберг сказав у інтерв'ю італійському виданню la Repubblica.

"Україна вже запросила членство у НАТО, і союзники по НАТО вирішили, що ми готові сідати та працювати з Україною над цим. Ми підтримуємо Україну у реформах, у модернізації Збройних Сил, щоб вони відповідали стандартам НАТО. Ми чітко зазначили, що двері НАТО залишаються відкритими, це заявлялося на багатьох самітах та зустрічах НАТО. На саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році ми прийняли рішення, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, але нічого не було сказано – коли", – сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання про те, якою буде відповідь НАТО, якщо Україна подаватиме заявку на вступ до Альянсу – "так" чи "ні".

Він зауважив, що дискусія, яка відбулася під час засідання Ради НАТО-Росія 12 січня, була важкою.

"Вони (росіяни, – Z) не були здатні, не мали повноважень відповісти на наші пропозиції. Ці дискусії були важкими. Ми витратили чотири години, обговорили широке коло питань. Вони виклали свої занепокоєння у сфері безпеки, ми – свої. Ми бачили, що не маємо спільних підходів до позицій, які обговорювали, але це була відкрита та відверта розмова, важка розмова, але саме тому ця зустріч була настільки важливою", – сказав генеральний секретар Альянсу, згідно з аґенцією "Укрінформ".

Він зауважив, що настав критично важливий момент для європейської безпеки, і саме тому важливо, щоб усі 30 країн НАТО сіли за стіл переговорів з Росією, вперше за більш ніж два роки.