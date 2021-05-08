Зеленський: Нацизм був абсолютним злом.

Президент України Володимир Зеленський заявив у День пам'яті та примирення, що він вважає нацизм абсолютним злом і символізм 8 травня не заперечує символізму 9 травня.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у facebook.

"Коли говоримо «ніколи знову», маємо на увазі передусім дуже конкретне «ніколи не забути». Тому й відзначається в багатьох країнах цей День – пам'яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 Травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше. Бо вона – спільна, одна на всіх у світі. Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження", – написав Зеленський.

"Ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму. Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому", – зазначив Президент.

Керівник держави ніколи не забуде, що Друга світова "стала найстрашнішою в історії людства". "Мир втрачається надзвичайно легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити", – зазначив Зеленський.

Президент завершив своє слово кількома слоганами: "Пам'ятаємо. Перемагаємо. І цінуємо життя. Вічна пам’ять загиблим у Другій світовій війні! Ніколи знову!".