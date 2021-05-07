Пхеньян знайшов спосіб боротися з південнокорейськими листівками.

Північнокорейська влада залякує громадян, що листівки заражені коронавірусом.

 

 

Влада КНДР посилили карантинні заходи проти коронавірусу у районах, що межують з Південною Кореєю. Про це повідомила в п'ятницю, сьомого травня, центральна газета країни Rodong Sinmun.  

 

Днем раніше видання також закликало громадян КНДР до пильності, оскільки, за його даними, коронавірус може передаватися через південнокорейські агітаційні листівки, поширювані з прикордонних територій. При цьому в публікації вони названі «дивними об'єктами».

 

Справа в тому, що активісти неурядової організації, яка об'єднує перебіжчиків з Півночі, котрі мешкають в Республіці Корея, в період з 25 до 29 квітня запустили до КНДР з прикордонних районів південнокорейських провінцій Кьонґідо і Канвондо 10 наповнених гелієм аеростатів з півмільйоном агітаційних листівок, п’ятистами буклетів, а також п’ятьма тисячами однодоларових банкнот. Матеріали містять критику керівництва КНДР.

 

«Місцеве населення має негайно повідомляти про будь-які події в відповідні органи», – цитує видання Rodong Sinmun застереження північнокорейської влади.

 

Влада стверджує, що поки що в країні не виявлено жодного випадку зараження коронавірусом з початку пандемії.

07.05.2021

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