Нуланд супроводжуватиме Блінкена під час візиту до України.

 

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд поїде із візитом в Україну разом із главою Державного департаменту США Ентоні Блінкеном.

 

 

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, передає Укрінформ.

 

"Заступниця держсекретаря США Нуланд відвідає Лондон (Велика Британія), а також Київ (Україна) в період з 4 по 6 травня 2021 року", – йдеться в офіційному анонсі.

 

Нагадаємо, глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен перебуватиме з візитом в Україні в період 5-6 травня. Планують його зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, главою Православної Церкви України Епіфанієм. Також держсекретар США планує зустрітися з представниками громадянського суспільства в Україні.

 

 

04.05.2021

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