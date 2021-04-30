Офіційно: Держсекретар США відвідає Україну 5-6 травня.

 

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен планує відвідати Київ 5-6 травня. Голова американської дипломатії має намір підтвердити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України на тлі триваючої російської агресії.

 

 

Про це повідомили у Державному департаменті США.

 

"Він також підтримає продовження прогресу в Україні на шляху втілення інституційних реформ, зокрема в сфері подолання корупції, що є ключовим для зміцнення українських демократичних установ, економічного добробуту та євроатлантичного майбутнього", – заявив речник Держдепу Нед Прайс.

 

Під час перебування в Києві Блінкен планує зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, іншими посадовцями та представниками громадянського суспільства.

 

Перед візитом до Києва Блінкен візьме участь у засіданні міністрів "Великої сімки" в Лондоні 3-5 травня. Серед питань для обговорення – ключові геополітичні виклики, відновлення після пандемії COVID-19, кліматична криза, захист прав людини та інше, передає "Голос Америки"

 

"Як заявив держсекретар, Америка буде там, де пишуться правила міжнародної безпеки та світової економіки, й інтереси американського народу будуть у центрі. Ми вбачаємо у «Великій сімці» ключовий форум для цих зусиль", – додав Прайс.

 

30.04.2021

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