У Держдепартаменті США розпочалися масові звільнення.

Загалом чисельність співробітників має бути скорочена приблизно на три тисячі осіб.

 

 

Адміністрація Сполучених Штатів вдалася до масових звільнень у зовнішньополітичному відомстві країни – Державному департаменті. Уже в п'ятницю, 11 липня, повідомлення про звільнення отримали понад 1350 співробітників, які працюють на території США. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на меморандум Держдепу для службового користування.

 

Згідно з документом, звільненню підлягають 1107 службовців адміністративного апарату і 246 дипломатів. У Держдепартаменті заявили, що це робиться в рамках оптимізації внутрішніх процесів, щоб зосередитися на дипломатичних пріоритетах. У документі також йдеться, що скорочення були ретельно продумані і поширюються на сфери, які не відносяться до основних завдань відомства. Звільнення проводяться там, де є дублюючі або надлишкові посади, а також значний потенціал для підвищення ефективності.

 

Сенатор-демократ з Вірджинії Тім Кейн (Tim Kaine) різко розкритикував це рішення. «Президент Трамп і держсекретар Рубіо знову роблять Америку менш безпечною», – застеріг він. За словами Кейна, це одне з найбільш «сміховинних рішень», яке тільки можна було ухвалити, особливо в умовах, коли Китай розширює дипломатичний вплив по всьому світу, Росія продовжує жорстоку аґресію проти суверенної України, а Близький Схід переходить від однієї кризи до іншої.

 

Загалом чисельність співробітників, включно з тими, хто пішов добровільно, має бути скорочена приблизно на три тисячі осіб з 18 тисяч, що працюють на території США. Ці звільнення є частиною масштабної реформи, яку Трамп доручив провести в лютому з метою адаптації зовнішньої політики США до його курсу «Америка понад усе».

 

Трамп також неодноразово заявляв про боротьбу з так званою «глибинною державою», звинувачуючи чиновників у тому, що ті нібито діють як держава в державі і підривають його політику. У квітні Рубіо заявив, що Держдеп в його нинішньому вигляді є «роздутим і забюрократизованим». Реалізація цих планів була відкладена через судові позови, але восьмого липня Верховний суд США виніс рішення, яке відкриває шлях для початку скорочень в Держдепартаменті.

12.07.2025

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