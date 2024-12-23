Влада США закликала американців негайно полишити Білорусь.

Держдеп США пояснив це «довільним застосуванням білоруською владою місцевих законів, ризиками затримання, потенційними цивільними заворушеннями».

 

 

Державний департамент Сполучених Штатів затвердив для Білорусі четвертий — максимальний — рівень небезпеки відвідування Республіки Білорусь. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях для американців, опублікованих на офіційному сайті американського зовнішньополітичного відомства у понеділок, 23 грудня. Держдеп закликав співгромадян негайно залишити Білорусь а також уникати поїздок до республіки.

 

Вашінґтон пояснив ці рекомендації свавіллям білоруської влади, ризиками затримання, потенційними громадянськими заворушеннями.

 

«У зв'язку з довільним виконанням білоруською владою місцевих законів та ризиком затримання, сприянням Росії у війні проти України, яке триває, а також підвищеною нестабільністю та непередбачуваністю ситуації в реґіоні, рекомендуємо не подорожуйте до Білорусі», – йдеться у повідомленні. Також Державний департамент США вказує на обмежені можливості амбасади в Мінську з надання допомоги американським громадянам, які перебувають у Білорусії.

 

Як випливає з рекомендацій американської влади, тим громадянам США, які наразі перебувають у Білорусі, слід негайно залишити країну. А ті, хто потребує консульських послуг, повинні зв'язатися з представництвом США в іншій країні.

 

Нагадаємо, що Держдепартамент припинив роботу амбасади США в Мінську 28 лютого 2022 року – через чотири дні після російського вторгнення в Україну, і саме тоді вперше рекомендував американцям залишити цю країну. Надалі США кілька разів оновлювали свої рекомендації щодо доречності подорожей до Білорусі. Зміни у новому перевиданні торкнулися посилення статусу до рівня «не в’їжджати».

23.12.2024

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