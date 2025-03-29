Держдеп США оголосив про розпуск USAID.

Всіх співробітників USAID звільнять до 30 вересня 2025 року.

Державний департамент Сполучених Штатів офіційно повідомив Конгрес про те, що Аґенцію США з міжнародного розвитку (USAID) буде розпущено. Про це подає інформаційна аґенція Reuters з покликом на пресреліз американського зовнішньополітичного відомства, оприлюднений у п'ятницю, 28 березня.

У релізі йдеться про намір провести реорганізацію USAID. Частину функцій Аґенції передадуть у відання Держдепу до першого липня, решта — буде припинено.

«Правильно надана іноземна допомога може просувати наші національні інтереси, захищати наші кордони та зміцнювати партнерські відносини з ключовими союзниками. На жаль, USAID давно відхилилася від своєї первісної місії. У результаті досягнення виявилися надто малі, а витрати надто високі», – заявив держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи закриття Аґенції.

За даними Reuters, всіх співробітників USAID звільнять до 30 вересня 2025 року. Тоді ж завершаться всі закордонні місії Аґенції.

Департамент державної ефективності (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, повідомив співробітників USAID, що всі посади, які не передбачені законом, будуть ліквідовані. Незабаром весь персонал Аґенції отримає листи із пропозицією звільнитися. У заяві DOGE сказано, що Держдепартамент протягом цього періоду візьме на себе «життєво важливі і стратегічні програми допомоги» USAID, які залишилися.

Нагадаємо, що 25 січня президент США Дональд Трамп своїм указом заморозив більшість програм USAID на 90 діб. Держсекретар США Марко Рубіо 10 березня повідомив про закриття 83% програм аґенції.