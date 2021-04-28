Зеленський назвав Ватикан ідеальним місцем для зустрічі з Путіном.

 

Президент України Володимир Зеленський підтвердив своє бажання зустрітися з Володимиром Путіном віч-на-віч і сказав, що шукає для цього "правильного місця". Зеленський додав, що найкращим варіантом є Ватикан.

 

 

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю газеті La Repubblica.

 

"Мені здається, що зустріч, для початку, має відбутися на території, яка уособлює мир та діалог. На мій погляд, правильно підібране місце для проведення надзвичайно складного діалогу про мир посприяє вирішенню питання", – заявив Зеленський.

 

Відповідаючи на питання, чи то міг би бути Рим або Ватикан, Президент сказав: "Це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. Саме з цієї причини до Апостольської столиці часто в історії зверталися задля вирішення конфліктів між державами та розбудови мирного майбуття", – заявив Зеленський.

 

"Це й авторитет, і щире бажання допомогти, і гарантії відповідальності. Папа Римський за своїм покликанням є пророком миру. У цьому Ватикан відрізняється від інших світових гравців: він залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів. Посередник з таким авторитетом може надати тієї впевненості, якої не вистачає нашим спробам домовитись. Звичайно, місце зустрічі має викликати довіру обох сторін. Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті", – прокоментував керівник держави.

 

Володимир Зеленський нагадав, що війна в Україні вже триває вісім років, і це єдина війна в Європі. "Це потрібно припинити. Якщо миру досі немає, якщо єдина війна у Європі ніяк не припиниться, значить, треба ще трошки додати спільних зусиль", – зазначив Зеленський.

 

28.04.2021

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