МЗС України виганяє російського консула з Одеси.

Міністерство закордонних справ України оголосило російського консула в Одесі особою, небажаною для перебування на українській території.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України, оприлюдненому невдовзі після того, як РФ оголосила persona non grata українського дипломата із посольства у Москві.

"У відповідь, МЗС України оголошує консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою. Він має залишити територію України до кінця дня 30 квітня 2021 року", – поінформували на Михайлівській площі.

У МЗС України наголосили, що у випадку, якщо Кремль і надалі вдаватиметься до провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії, то Київ залишатиме за собою право на подальші дії у відповідь.

У понеділок, 26 квітня, на сайті російського МЗС з'явилося повідомлення, що Росія оголошує persona non grata співробітника посольства України в Москві.

"У зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила "persona non grata" співробітника Посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, persona non grata оголошено співробітника Посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію РФ до кінця дня 30 квітня", – йшлося у повідомленні.

МЗС України заявило, що рішення Москви позбавлене логіки і не має жодних підстав.

"Чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ у Росії. Оголошення дипломата Посольства України в Москві persona non grata позбавлене логіки, не має під собою жодних причин. Таке рішення лише підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення відносин з Україною", – зазначив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що Україна дасть відповідь: "Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України", – повідомив спікер української дипломатії.

16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. Його звинуватили у зборі інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ РФ. Пана Сосонюка випровадили з Росії.

У відповідь Україна оголосила про видворення одного з радників посольства Росії. 21 квітня він покинув територію України.