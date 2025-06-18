У Владивостоці побили дипломатку з представництва Євроунії в Росії.

Раніше їй погрожували співробітники ФСБ.

У російському Владивостоці зловмисники напали на співробітницю представництва Європейської Унії в Росії. Дипломатку побили ще наприкінці травня, проте інформація про інцидент з’явилася тільки тепер. Про це повідомляє німецький часопис Der Spiegel з покликом на джерела. Європейська комісія розслідує цей інцидент.

За даними видання, співробітниця представництва ЄУ в Росії перебувала у Владивостоці у відрядженні. Близько сьомої години ранку 26 травня вона вийшла з готелю на прогулянку. Незабаром поруч з нею зупинився автомобіль, з якого вийшли двоє чоловіків. Вони почали погрожувати жінці, а потім побили її.

Ім'я потерпілої не називають. Відомо, що вона – громадянка Румунії. Її супроводжував колега з Франції, разом з яким вони, серед іншого, збиралися відвідати у Владивостоці консульства країн – членів Євроунії. Після нападу дипломатку вивезли з Росії. У якому стані вона тепер перебуває, не уточнюється.

Речниця Єврокомісії Анітта Гіппер (Anitta Hipper) підтвердила факт нападу на європейську дипломатку у Владивостоці, але не стала розкривати подробиць того, що сталося. За її словами, після інциденту посол Росії в Бельгії був викликаний для пояснень.

Хто напав на співробітницю представництва ЄУ, точно невідомо. Європейські дипломати підозрюють, що це могли бути співробітники російських спецслужб. Der Spiegel зазначає, що ФСБ постійно стежить за західними дипломатами, які працюють в Росії, а напад на представника іноземної дипмісії – це «ескалація напружених відносин між РФ і країнами Заходу». За даними джерел видання, раніше дипломатці погрожували двоє російських співробітників ФСБ.