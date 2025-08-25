Між Францією і США виник дипломатичний скандал на ґрунті антисемітизму.

Американського амбасадора викликали до МЗС Франції після його слів, що Париж не здатен дати собі раду зі зростанням антисемізму.

Амбасадора Сполучених Штатів в Парижі Чарльза Кушнера (Charles Kushner) викликали до Міністерства закордонних справ Франції через його заяву про нездатність французької влади впоратися зі зростанням антисемітизму. Про це повідомив телеканал Euronews. Раніше в листі, надісланому президентові Емманюелю Макрону, Кушнер висловив стурбованість чимраз більшою кількістю випадків прояву антисемітизму у Франції й розкритикував вживані Парижем заходи.

Зміст листа було оприлюднено самим автором. У його тексті Кушнер закликає президента республіки суворіше застосовувати закони проти злочинів на ґрунті ненависті до євреїв та пом'якшити критику Ізраїлю. Кушнер також стверджує, що заяви французького уряду про намір визнати палестинську державу посприяли зростанню антисемітських інцидентів у Франції. «Публічні заяви, що очорнюють Ізраїль, заохочують екстремістів, розпалюють насильство та ставлять під загрозу життя євреїв у Франції», – йдеться в листі.

Париж «взяв до відома» цей лист, заявили в МЗС Франції, додавши, що «звинувачення амбасадора неприйнятні» і, що Франція «цілком віддана» боротьбі з антисемітизмом. Речник МЗС заявив, що висловлювання Кушнера «суперечать міжнародному праву, зокрема обов'язкам дипломатичного персоналу не втручатися у внутрішні справи держав. Висловлювання амбсадора «не відповідають рівню трансатлантичного зв'язку між Францією та США та довірою, яка має бути між союзниками», додали в міністерстві.

Лист Кушнера послідував за іншим листом, надісланим президентові Франції прем'єр-міністром Ізраїлю раніше цього тижня. У ньому глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу звинуватив Макрона у «розпалюванні антисемітизму» своїм наміром визнати Палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні цього року.

Емманюель Макрон завжди засуджував антисемітизм як такий, що суперечить цінностям Республіки. Однак він зарекомендував себе як один із найбільших критиків війни Ізраїлю в Сектора Ґаза. Зокрема, Макрон розкритикував плани Ізраїлю щодо активізації військової операції в палестинському анклаві, назвавши їх «катастрофою, яка ось-ось настане», і запропонував створити міжнародну коаліцію під мандатом ООН для стабілізації ситуації у Секторі Ґаза.