Дипломатичні війни РФ: Москва висилає ще одного працівника посольства України.

Міністерство закордонних справ Росії висилає з країни працівника посольства України Сергію Дірезу. Нагадаємо, минулого тижня Москва вже вдавалася до подібного жесту, коли оголосила про видворення працівника українського консульства у Санкт-Петербурзі.

Ім'я дипломата назвала аґенція УНІАН. "МЗС РФ висилає співробітника консульського відділу при Посольстві України – це Сергій Ігорович Діреза. Наш дипломат брав активну участь у захисті громадян України, відвідував суди і СІЗО, де незаконно тримають українських політв'язнів", – поінформував кореспондента співрозмовник в амбасаді.

У понеділок, 26 квітня, на сайті російського МЗС з'явилося повідомлення, що Росія оголошує persona non grata співробітника посольства України в Москві.

"У зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила "persona non grata" співробітника Посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, persona non grata оголошено співробітника Посольства України в Росії. Йому запропоновано залишити територію РФ до кінця дня 30 квітня", – йшлося у повідомленні.

МЗС України заявило, що рішення Москви позбавлене логіки і не має жодних підстав.

"Чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ у Росії. Оголошення дипломата Посольства України в Москві persona non grata позбавлене логіки, не має під собою жодних причин. Таке рішення лише підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення відносин з Україною", – зазначив Ніколенко.

Речник МЗС наголосив, що Україна дасть відповідь: "Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України", – повідомив спікер української дипломатії.

16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. Його звинуватили у зборі інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ РФ. Пана Сосонюка випровадили з Росії.

У відповідь Україна оголосила про видворення одного з радників посольства Росії. 21 квітня він покинув територію України.