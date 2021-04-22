Скільки коштують бюджетам заступники, радники, помічники мерів у Галичині.

Міський голова Івано-Франківська має аж 23 радники, тим часом у мера Львова у цій каденції немає помічників, а найбільше заробляють заступники міського голови Тернополя. Про це свідчать результати дослідження, проведеного на основі аналізу місцевих бюджетів за січень-лютий 2021 року, оприлюднені рухом «ЧЕСНО».

Фото https://delo.ua

На сьогодні у Галичині найбільшу кількість заступників має міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, їх – дев’ятеро. За цим показником обігнали Марцінківа мер столиці Віталі Кличко та в.о. мера Харкова Ігор Терухов, які мають по 11 заступників. Для порівняння, у Тернополі міський голова працює із п’ятьма заступниками, у Львові – із шістьма.

Фото https://www.chesno.org

На зарплату заступників із бюджету Івано-Франківська в середньому у місяць витрачають 278 тисяч гривень, Львова – 279 тисяч гривень, Тернополя – 325 тисяч гривень.

При цьому навантаження на одного заступника у Франківську 32 тисячі населення, у Тернополі – 45 тисяч населення, а у Львові – 131 тисяча населення.

В середньому заступник міського голови Івано-Франківська отримує 31 тисяч гривень на місяць, міського голови Тернополя — понад 60 тисяч гривень, міського голови Львова – понад 70 тисяч гривень. При цьому середня по Україні зарплата заступника мера складає 40-45 тисяч гривень. Розмір середньої зарплати заступника мера українського міста залежить від нарахованих премій, доплат за успіхи, інтенсивність, ранг, вислугу та навіть вчений ступінь.

Аналітики також дослідили сукупне навантаження на міські бюджети оплати праці пулу заступників, радників та помічників міських голів. Зокрема, у Львові на 13 таких посадовців та працівників з бюджету міста у місяць витрачають 356 тисяч гривень, у Тернополі на 11 – 381 тисячу гривень, а в Івано-Франківську на 32 осіб – 730 тисяч гривень.

Фото https://www.chesno.org

«На радників, заступників та помічників тут щомісяця витрачають 730 тис. гривень, при цьому в бюджеті Івано-Франківська існує дефіцит більш ніж у 500 мільйонів гривень. Загалом у порівнянні із мером-рекордсменом Русланом Марцінківим, всі інші міські голови витрачають на заступників, радників та помічників значно менше. До прикладу, в містах із такою ж кількістю населення, як в Івано-Франківську – Чернігів, Хмельницький, Черкаси, – витрати мінімум втричі менші, а в Луцьку нижчі у шість разів. Менші витрати і в Києві, де населення вдесятеро більше, ніж у Франківську», – зазначено у звіті.

Аналітики також відзначили, що інформація у відкритому доступі про зарплати заступників міського голови є на сайті Київської та Львівської міськради. Така «відкритість» впливає на рівень прозорості міст у відповідних рейтингах. Так, за підсумками 2020 року Львів вийшов на другу сходинку у Рейтингу прозорості і підзвітності українських міст, яки укладає Transparency International Ukraine.