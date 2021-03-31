Львів – на другій сходинці у рейтингу прозорості та підзвітності українських міст.

Сьогодні, 31 березня, Transparency International Ukraine, презентувала підсумки Рейтингу прозорості 100 найбільших міст України та у Рейтингу підзвітності 50 міст України за 2020 рік. Уперше за час вимірювання прозорості одразу два міста потрапили до категорії «прозорих» – Маріуполь та Львів, які набрали 86,6 та 85,2 бала зі 100 відповідно. Міста також посіли перші дві сходинки Рейтингу підзвітності 50 міст України з результатами в 32 та 22 бали зі 100, повідомили в в TI Ukraine.

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«Сьогодні відбулося урочисте нагородження міст-переможців Рейтингу прозорості та підзвітності міст-2020 від Transparency International Ukraine. Дуже приємно було вручити нагороду нашому місту міському голові міста Львова – Андрію Садовому. Впевнений, що місто Львів стало лідером рейтингу завдяки невпинній та професійній роботі команди керівників ключових підрозділів міської ради», – повідомив керівник Центру громадського моніторингу та досліджень Мирослав Сімка.

Фото https://ti-ukraine.org

Порівняно з результатами рейтингування 2019 року, загальний бал Маріуполя і Львова зріс приблизно на 12 балів. Поліпшення стосуються різних сфер та індикаторів, проте найбільший приріст спостерігається у сфері «Житлової політики». Якщо у 2019 році виконання показників у цій сфері для двох міст було на рівні 20-50%, то у 2020 році Маріуполь і Львів реалізували їх повністю. Міські ради у 2020 році розробили систему електронної реєстрації заяв на житло, забезпечили оприлюднення та повноту даних про житлові приміщення комунальної форми власності, публікували анонси усіх засідань громадської комісії з житлових питань та протоколи за їх підсумками.

Також приріст балів спостерігається у сферах «Освіта», «Соціальні послуги» і «Землекористування та будівельна політика», зокрема завдяки впровадженню нових електронних інструментів для реєстрації дітей до закладів позашкільної освіти, подання й відстежування заяв на отримання послуг у соціальних установах, а також отримання паспортів прив’язки тимчасових споруд.

Обидва муніципалітети також змогли майже повністю втілити рекомендації у сфері «Антикорупційна політика та професійна етика» – як ті, що були наведені в попередніх версіях методології, так і нові, які стосуються роботи з викривачами й прозорої діяльності уповноважених з питань запобігання корупції органів та осіб.

Дрогобич і Тернопіль натомість показали падіння сукупних оцінок на 1-2 бали, але все одно опинилися серед найпрозоріших міських рад. Зокрема, Тернопіль втратив бали на закупівлях, оскільки не втілив новий індикатор про ринкові консультації. Також міські ради втратили бали у доступі і участі громадян до прийняття рішень: Дрогобич не проводив бюджету участі у 2020 році, а в Тернополі – несвоєчасно оприлюднювали порядки денні засідань. Лідерські позиції у рейтингу містам забезпечило виконання індикаторів у сфері «Кадрові питанння» та «Освіта» – 100%, та понад 80% у сферах «Бюджетний процес», «Комунальне майно», «Інформація про роботу органу місцевого самоврядування».

Фото https://ti-ukraine.org

Результати оцінювання підзвітності демонструють серйозний розрив між практичною відкритістю діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, і більш формальних вимог, як оприлюднення даних чи робота сайтів, з яких переважно складається методологія прозорості. За результатами обох досліджень, рівень підзвітності досліджуваних міст виявися значно нижчим за рівень прозорості. Так, середній показник підзвітності 50 оцінених міських рад становить всього 12,5 бала зі 100 можливих, тоді як середній рівень прозорості цих міст – 54,4 бала зі 100.

Фото https://ti-ukraine.org

«При цьому між прозорістю і підзвітністю прослідковується позитивна кореляція: міста, які мають вищий бал в Рейтингу прозорості, мають більшу ймовірність отримати вищий бал в Рейтингу підзвітності», – акцентують експерти TI Ukraine.

Фото https://ti-ukraine.org

У лідерів підзвітності є кілька спільних рис. До 10 балів вони отримали за виконання індикаторів сфери землекористування: оприлюднення інтерактивних карт і геопросторових даних зовнішньої реклами, тимчасових споруд. Усі міста-лідери принаймні частково реалізували вимоги сфери «Антикорупційна політика і професійна етика». І Львів, і Маріуполь затвердили нормативні документи у сфері етики депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування і працівників комунальних підприємств, де прописані санкційні механізми у разі порушень. Маріуполь виконав головні вимоги щодо відкритості засідань сесії міської ради, а Львів – засідань виконавчого комітету. Поки що Маріуполь єдиний втілив рекомендації щодо відкритого розгляду заяв на службове житло.

Зазначимо, Transparency International Ukraine, українське відділення міжнародного руху, що допомагає знизити рівень корупції на державному та місцевому рівнях шляхом впровадження механізмів прозорості та підзвітності у роботі органів влади. Рейтинги прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування укладаються з 2017 року.

Методології обох рейтингів є взаємодоповнюваними та демонструють комплексний рівень відкритості ОМС. Аналізуються індикатори у таких сферах діяльності: «Інформація про роботу ОМС», «Доступ та участь», «Закупівлі», «Житлова політика», «Бюджетний процес», «Фінансова та матеріальна допомога, гранти», «Соціальні послуги», «Кадрові питання», «Антикорупційна політика та професійна етика», «Землекористування та будівельна політика», «Комунальні підприємства», «Комунальне майно», «Освіта», «Інвестиції та економічний розвиток».

Нагадаємо, за підсумками 2020 року у «Рейтингу прозорості» 50 міських та 22 обласних рад, який укладає Міжнародний центр перспективних досліджень для визначення реальної конкурентної привабливості міст і регіонів для залучення і реалізації інвестиційних проєктів, Тернопіль за рік піднявся із 33-ї до сьомої сходинки; Івано-Франківськ залишився на 11-й, а Львів спустився з 10-ї сходинки на 13-ту. Тим часом Тернопільська облрада піднялася із 11 на сьому сходинку, Івано-Франківська облрада спустилася з восьмої на 11-ту, а Львівська облрада піднялася із 12-ї на дев’яту.