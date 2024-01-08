Республіканці й демократи в Конґресі США досягли угоди щодо бюджету на 2024 рік.

Проєкт оборонного бюджету передбачає 300 млн. доларів на військову допомогу Україні.

Лідери Демократичної та Республіканської партій у Конгресі США у неділю, сьомого січня, досягли угоди щодо бюджету уряду у 2024 році. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова спікера Палати представників, республіканця Майка Джонсона та голови фракції демократів у Сенаті Чака Шумера.

Угода передбачає верхню межу для бюджету у розмірі 1,6 трлн доларів. З них близько 886 млрд. доларів будуть скеровані на оборону, а ще 772 млрд. доларів підуть на інші витрати. «Таким чином, уряд США зможе захистити від драконівських скорочень важливі внутрішні пріоритети, наприклад підтримку ветеранів або послуги в сфері охорони здоров'я», – підкреслив Шумер.

«Угода наближає нас до того, щоб запобігти непотрібному шатдавну уряду і захистити важливі національні пріоритети», – так прокоментував цю новину президент США Джо Байден.

Водночас міжпартійний компроміс, скоріш за все, залишить незадоволеними праве крило республіканської фракції в Палаті представників, які наполягали на жорсткіших заходах економії.

Проєкт оборонного бюджету, узгоджений профільними комітетами обох палат американського законодавчого органу, передбачає 300 млн. доларів на військову допомогу Україні. Законодавці також мають намір у разі потреби виділити на ті самі потреби 300 млн. й у 2025 фінансовому році. Загалом допомогу Києву подовжено до кінця 2026 року.