Амбасадор США в Москві прибуде до Вашінґтона для консультацій.

Цей крок пов'язаний зі стрімким зростанням напруженості у американсько-російських відносинах.

Амбасадор Сполучених Штатів у Росії Джон Салліван (John Sullivan) вилетить цього тижня до Вашінґтона, де проведе консультації з представниками адміністрації президента Джо Байдена, а потім «в найближчі тижні» повернеться назад в Москву. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на офіційного представника американського Держдепартаменту.

«Амбасадор Салліван повернеться до США цього тижня, щоб зустрітися зі своєю родиною та представниками нової адміністрації, з якими у нього не було можливості проконсультуватися з того моменту, як він погодився й надалі залишатися на своїй посаді на невизначений термін», - повідомив інформаційний портал Axios з покликом на представника американського зовнішньополітичного відомства. «Він повернеться в Москву в найближчі тижні», – запевнило джерело.

Як стверджують міжнародні експерти, російська влада фактично змусила Джона Саллівана полишити Москву після запровадженням адміністрацією президента Джо Байдена нових санкцій проти Росії у відповідь на недавні зловмисні дії Москви, зокрема кампанію кібершпигунства, спрямовану проти фірми SolarWinds, втручання Росії в президентські вибори, концентрацію російських військ біля кордонів України і в окупованому Криму тощо.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, оголошуючи російські контрсанкції проти США, повідомив, що помічник російського президента Юрій Ушаков порекомендував амбасадорові Сполучених Штатів у Москві Джону Саллівану повернутися до Вашінґтона і провести там «детальні серйозні консультації»

Посол РФ в США Анатолій Антонов повернувся для консультацій до Москви ще місяць тому, щойно американський президент Байден заявив у телеінтерв’ю, що вважає російського лідера Володимира Путіна вбивцею.