США запроваджують широкий спектр санкцій проти Росії.

Окрім того, Вашінґтон виганяє десятьох  російських дипломатів.

 

 

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії. Про це в четвер, 15 квітня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на прес-службу адміністрації президента. Як пояснили в Білому домі, штрафні заходи введено у відповідь на недавні зловмисні дії Москви, зокрема – кампанію кібершпигунства, спрямовану проти фірми SolarWinds, втручання Росії в президентські вибори, концентрацію російських військ біля кордонів України і в окупованому Криму тощо.

 

Окрім того, американський президент видав указ «Про надзвичайний стан в країні в зв'язку з надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів», яку являє собою «певна шкідлива зовнішньополітична діяльність уряду РФ».

 

Для усунення цих загроз і запроваджуються санкції. Їхніми адресатами стало широке коло осіб, включно з тими, хто працює «в технологічному і оборонному секторах економіки РФ і пов'язаних з ними матеріальних галузях», а також в будь-яких додаткових галузях економіки РФ, які можуть бути визначені міністром фінансів Джанет Єллен (Janet Yellen) за погодженням з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

 

Під нові обмежувальні заходи, зокрема, потрапило 16 організацій і 16 фізичних осіб. У їхньому числі – перший заступник керівника адміністрації президента Олексій Громов (який вже перебуває під затвердженими раніше санкціями) і компанії бізнесмена Євгена Пригожина – так званого «кухаря Путіна». 

 

Під санкції також потрапило кілька ЗМІ, які контролюються російськими спецслужбами і відіграють ключову роль в російській кампанії поширення дезінформації: інформагентства SouthFront, NewsFront і «Інфорос», а також онлайн-журнал «Фонд стратегической культуры» і агентство «Инфорос».

 

Ще під санкції потрапили організації, які брали участь в будівництві мосту через Керченську протоку, яке світове співтовариство засудило як порушення суверенітету України: «Ленпромтранспроект» і «Дирекція з будівництва залізниці. Беркакіт-Томмот-Якутськ ». У списку санкцій також потрапив Леонід Риженькін – керівник будівельної компанії «Мостотрест», яка вклала понад 1,9 мільярда доларів в будівництво Керченського мосту.

 

З 14 червня американським фінансовим інститутам буде заборонено купувати боргові цінні папери у Центробанку РФ і російського міністерства фінансів, а також у Фонду національного добробуту при первинному розміщенні держборгу РФ, номінованого в рублях. Американським фінансовим інститутам також не можна буде кредитувати ці три організації рублевими чи нерублевимі коштами. Таким чином дана постанова «розширює чинні заборони на деякі операції з російським державним боргом, що діють із серпня 2019 року», пояснюють в американському фінансовому відомстві.

 

«Міністерство фінансів вживатиме заходів щодо російських лідерів, чиновників, спецслужб і їхніх маріонеток, які намагаються втручатися у виборчий процес в США або підривати демократію в США. Це початок нової кампанії проти зловмисної поведінки Росії», – заявила Джанет Єллен.

 

У рамках цих санкцій Білий дім також висилає зі США десятьох російських дипломатів, котрі працюють в посольстві РФ. серед них є представники російських розвідслужб.

15.04.2021

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