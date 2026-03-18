Росія поспіхом евакуйовує своїх громадян, які працюють на АЕС «Бушер» в Ірані.

Напередодні збройні сили США завдали удару по території станції.

 

 

Російська державна корпорація з атомної енергії «Росатом» поспішно евакуйовує своїх співробітників, які працювали на АЕС «Бушер» в Ірані. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву голови держкорпорації Алєксєя Ліхачова.

 

Ввечері у вівторок, 17 березня, територія станції «Бушер» зазнала обстрілу, хоча американський президент Дональд Трамп запевняв, що США не збираються атакувати АЕС на території Ірану.

 

Алєксєй Ліхачов різко засудив удари по об'єктах ядерної енергетики в Ірану. «Наша принципова позиція: ведення вогню щодо чинних об'єктів ядерної енергетики – це кричуща зневага до ключових правил і принципів міжнародної безпеки. Ми категорично засуджуємо цей інцидент і закликаємо сторони конфлікту докласти всіх можливих зусиль для деескалації ситуації в районі АЕС "Бушер"», – наводить пресслужба російської держкорпорації слова Ліхачова.

 

За його словами, з території атомної станції «Бушер» наразі евакуйовано 250 співробітників «Росатому» та членів їхніх сімей. «Там залишаються близько 480 наших товаришів. Ідуть приготування третьої за рахунком евакуації персоналу», – зазначив Ліхачов.

 

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі закликав до стриманості на тлі повідомлення про обстріл території АЕС «Бушер». «Іран повідомив МАГАТЕ про попадання снаряда по території АЕС "Бушер" у вівторок увечері. Повідомлень про пошкодження станції або постраждалих серед персоналу не надходило. Гендиректор Ґроссі в ході конфлікту знову закликає до максимальної стриманості, щоб запобігти ризику ядерної катастрофи», – інформувало МАГАТЕ.

 

18.03.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.