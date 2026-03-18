Росія поспіхом евакуйовує своїх громадян, які працюють на АЕС «Бушер» в Ірані.

Напередодні збройні сили США завдали удару по території станції.

Російська державна корпорація з атомної енергії «Росатом» поспішно евакуйовує своїх співробітників, які працювали на АЕС «Бушер» в Ірані. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву голови держкорпорації Алєксєя Ліхачова.

Ввечері у вівторок, 17 березня, територія станції «Бушер» зазнала обстрілу, хоча американський президент Дональд Трамп запевняв, що США не збираються атакувати АЕС на території Ірану.

Алєксєй Ліхачов різко засудив удари по об'єктах ядерної енергетики в Ірану. «Наша принципова позиція: ведення вогню щодо чинних об'єктів ядерної енергетики – це кричуща зневага до ключових правил і принципів міжнародної безпеки. Ми категорично засуджуємо цей інцидент і закликаємо сторони конфлікту докласти всіх можливих зусиль для деескалації ситуації в районі АЕС "Бушер"», – наводить пресслужба російської держкорпорації слова Ліхачова.

За його словами, з території атомної станції «Бушер» наразі евакуйовано 250 співробітників «Росатому» та членів їхніх сімей. «Там залишаються близько 480 наших товаришів. Ідуть приготування третьої за рахунком евакуації персоналу», – зазначив Ліхачов.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі закликав до стриманості на тлі повідомлення про обстріл території АЕС «Бушер». «Іран повідомив МАГАТЕ про попадання снаряда по території АЕС "Бушер" у вівторок увечері. Повідомлень про пошкодження станції або постраждалих серед персоналу не надходило. Гендиректор Ґроссі в ході конфлікту знову закликає до максимальної стриманості, щоб запобігти ризику ядерної катастрофи», – інформувало МАГАТЕ.