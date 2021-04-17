Росія запроваджує контрсанкції проти США.

Москва висилає американських дипломатів, позбавляє диппредставництва США російських співробітників і закриває фонди.

Росія запроваджує санкції проти Сполучених Штатів у відповідь на американські санкції. Про це повідомило інформаційне агентство РБК. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, виступаючи після перемовин зі сербським колегою Ніколою Селаковічем, повідомив журналістів, як Москва відповість Вашінґтону. Основна частина російських санкцій стосується обмеження роботи американської дипломатичної місії в Росії.

Варто навести цитату зі заяви, опублікованої на офіційному сайті МЗС РФ:

«Вчинений адміністрацією Дж. Байдена черговий випад проти нашої країни, зрозуміло, не може залишатися без відповіді. У Вашінґтоні, схоже, не бажають миритися з тим, що в нових геополітичних реаліях немає місця одностороннього диктату, а збанкрутілі сценарії “стримування Москви”, на які США продовжують недалекоглядно робити ставку, чреваті лише подальшою деградацією російсько-американських відносин. На цьому тлі облудно звучать заклики через океан утриматися від ескалації, а по суті погодитися з тим, що з нами намагаються розмовляти з позиції сили. Неодноразово попереджали і доводили на практиці, що санкційний і інший тиск не тільки безперспективний, а й обертаються згубними наслідками для тих, хто наважується на подібні провокації».

Передовсім російська влада має намір вислати з країни десятьох американських дипломатів. Окрім того, за словами Лаврова, помічник президента РФ Юрій Ушаков порекомендував амбасадорові Сполучених Штатів в Москві Джону Саллівану (John Sullivan) повернутися до Вашінґтона і провести там «детальні серйозні консультації».

У заяві МЗС Росії також зазначено, що «буде вжито заходів щодо повного припинення практики найму дипмісіями США адміністративно-технічних працівників з числа громадян Російської Федерації і третіх країн». Російська влада припиняє дію двостороннього Меморандуму 1992 року «Про розумінні щодо "відкритої суші"», який дозволяв дипломатам відвідувати практично всі території країни. Москва обмежить число американських дипломатів, які зможуть приїхати на роботу в амбасаду в Росії у відрядження. Також російське зовнішньополітичне відомство повідомило про припинення «діяльності в Російській Федерації американських фондів і НПО, підконтрольних Держдепартаменту й іншим американським державним структурам».

А ще Москва безстроково закрила в'їзд для шести чинних і двох колишніх високопоставлених співробітників американської адміністрації. До переліку МЗС РФ увійшли: генеральний прокурор США Меррік Ґарленд (Merrick Garland), міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас (Alejandro Mayorkas), радниця президента США з національної безпеки Сьюзан Райс (Susan Rice), директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей (Christopher Wray), директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс (Avril Haines), директор Федерального бюро в'язниць Майкл Карвахаль (Michael Carvajal), колишній директор Центрального розвідувального управління Роберт Джеймс Вулсі (Robert James Woolsey) і ексрадник президента з національної безпеки Джон Болтон (John Bolton).

Нагадаємо, що 15 квітня президент США Джозеф Байден підписав указ про запровадження нових потужних санкцій проти Росії. Зі Сполучених Штатів вислано 10 російських дипломатів. Окрім того, глава Білого дому видав указ «Про надзвичайний стан в країні в зв'язку з незвичайною і надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів», яку являє собою «певна шкідлива зовнішньополітична діяльність уряду РФ».