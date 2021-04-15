Зеленський: Україна із Грузією чекають конкретних пропозицій щодо ПДЧ.

 

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі ескалацію безпекової ситуації на Донбасі. Зеленський наголосив на тому, що тенденція до збільшення кількості порушень режиму припинення вогню є небезпечною.

 

Про це повідомила пресова служба Офісу президента.

 

 

Президент України висловив подяку Грузії та самій Зурабішвілі за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

 

Саломе Зурабішвілі наголосила, що Україна та Грузія мають історичне розуміння й підтримують одна одну в питанні миру. Президенти акцентували увагу на важливості діалогу та солідарності й обговорили практичні кроки України та Грузії в контексті подальшого поглиблення відносин із НАТО.

 

"Справді настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в Європейський Союз. Консолідація зусиль і солідарність надважливі сьогодні", – зазначив Володимир Зеленський. 

 

Співрозмовники обмінялися думками щодо актуальної безпекової ситуації в регіоні Чорного моря, зокрема в контексті тимчасової незаконної окупації Кримського півострова.

 

Володимир Зеленський ознайомив президента Грузії з ініціативою "Кримська платформа", інавгураційний саміт якої відбудеться у серпні 2021 року в Києві. Він висловив сподівання на особисту участь Саломе Зурабішвілі в цьому важливому заході та активне залучення грузинських партнерів до змістового наповнення ініціативи.

 

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