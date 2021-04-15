Нелюдська пропаганда

Риторика російської пропаганди супроти України досягла пікового рівня – медії РФ перейшли до дегуманізації українців на тлі масованих армійських ігрищ біля українсько-російського кордону. Дегуманізація є одним із прийомів пропаганди. Зловмисник використовує цей інструмент для розпалювання ненависті до ворога та збільшення підтримки своїх дій. Намагається дискредитувати опонента до такої міри, щоб той втратив людську подобу.

І хоч термін «дегуманізація» використовується здебільшого образно – як знецінення людського життя певної спільноти – російська пропаганда втілює його буквально. Скажімо, ведучий популярного російського ток-шоу так і сказав – українці перестали бути людьми. А масові російські медії поширюють заклик: українських військовослужбовців не варто брати у полон.

«Їх треба винищувати»

На шкалі російської пропаганди найбільш ненависним персонажем є фашист. Його описують як носія цілковитого зла – потворного, аморального, кровожерливого. Глядач телевізора запалюється до нього щиросердною люттю. А найефективнішою стає та пропаганда, яка підносить цей образ на піковий рівень шкали – ворог сприймається не як людина, а як бестія.

Російські медії масово тиражують пост Данила Безсонова, заступника міністра в адміністрації руху «ДНР». Безсонов опублікував у telegram’і відеоролик, в якому над невстановленою житловою забудовою видніє прапор Третього Райху. Представник бойовиків стверджує, що цей стяг зафільмували на позиціях Збройних Сил України. Власне тих, де минулого тижня побував Президент України Володимир Зеленський.

«Українські вояки ненавидять свій державний прапор, зате дуже поважають Третій Рейх, тому повісили прапор вермахту над своїми позиціями у передмісті Донецька. До речі, на ці позиції сьогодні приїжджав Зеленський. Напевне, він теж не любить українського прапора», – цитують Безсонова в російських медіях.

Російський пропагандист Дмитро Кисельов у програмі «Вєсті нєдєлі» 11 квітня заявив, що Зеленський потурає нацистам.

«Коли ключовим елементом культури стає уявлення про вищість власної нації, а в суспільстві випещується культ сили, а за ним і гостре бажання воювати, то народжується те, що називається нацизмом. Все це зараз в Україні – очевидне. Паралелі з гітлерівським нацизмом прямо-таки зримі. Нацистський прапор, здійнятий над окопами ЗСУ відразу після візиту на позиції Президента і верховного головнокомандувача Зеленського та й інші приклади жахають», – заявив Кисельов.

Російський політолог Олександр Клюкін в етері програми «Врємя покажет» 7 квітня теж накинувся на Зеленського. Сказав, що український Президент спочатку поводився як носій комплексу Наполеона – а нині вже діє, «як Гітлер». Ведучий цієї програми Анатолій Кузичєв випалив під час етеру: «Це ще брати наші, чи це вже скоти нелюдські? Чи це люди, які настільки не хотіли бути «русскіми людьми», що перестали бути людьми?».

«Врємя покажет» працює в популярному на російському телебаченні форматі – ведучі обговорюють із екзальтованими гостями різноманітні сюжети й відеоролики, переважно із України. В дискусіях доходять до колективного шалу. 6 квітня перший заступник голови комітету Госдуми з питань оборони Олександр Шерін заявив у студії: «Чи є в них жаль, совість, людськість? Ні! Це тварини, яких треба винищувати».

ЄС колекціонує фейки

Основними наративами російської пропаганди проти України є твердження, начебто українці готуються до жорстокої розправи над Донбасом. При тім Україна діє за вказівкою країн НАТО, а сама вже втратила ознаки дієздатної держави.

Таким є висновок свіжого звіту проєкту «ЄС проти дезінформації», опублікованого цього четверга на інтернет-сторінці EUvsDisinfo. Нагадаємо, цей проект втілюється офіційним підрозділом ЄС – Оперативною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force). Мета бюлетеня – протистояти постійним дезінформаційним кампаніям з боку Росії.

«Ми зауважили твердження, начебто Збройні Сили України намагаються спровокувати повномасштабний збройний конфлікт на Донбасі. Подібно, стверджувалося, що, провокуючи Росію, Україна грає роль, яку їй відводить НАТО, – а саме, під претекстом російської загрози виправдовувати присутність Альянсу. Багато цих наративів мають на меті зобразити Україну як маріонетку Заходу, що змушує аудиторію трактувати конфлікт як не сильно приховане протистояння між Сходом та Заходом. Уявіть собі, твердження: «англосакси» штовхають Київ на повномасштабні бойові дії на Донбасі», – ідеться у свіжому звіті EUvsDisinfo.

Низка інформаційних атак спрямовані персонально проти Зеленського.

«У тій самій рамці йдуть фейкові історії, котрі закидають Президентові Зеленському, що він прагне встановити свою владу силою, щоби догодити іноземним спонсорам. Подібно, поширюються твердження, що Зеленський неспроможний приймати незалежні рішення і танцює під дудку США», – зазначили аналітики East StratCom Task Force.

Росіяни дуже часто пригадують Володимиру Зеленському акторську кар’єру. Попередня сторінка президентської біографії дуже пасує пропагандистам до їхньої метафори із маріонеткою, театром. При тім ці підколки лунають не лише з боку вульгарних телеведучих, а наче поважних посадових осіб.

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Зеленський вдається до ескалації, бо відчуває розчарування українців.

«Катастрофічне падіння рейтингу Президента Володимира Зеленського і його партії «Слуга народу», протиріччя бізнес-еліт, пандемія – з ними влада впоратися не може. Тому нова команда «Квартал 95» прийшла поставити свій талановитий спектакль «Воєнна загроза», – заявив Козак, коментуючи поїздку Зеленського на Донбас.

Козак додав, що українська влада – то «діти зі сірниками». «Коли в них щось там випадково загориться, передбачити важко», – сказав представник Кремля, не виключивши, що офіційна Москва муситиме стати «на захист Донбасу», якщо буде загроза для мирних мешканців.

Голова Госдуми Росії В’ячеслав Володін в один із днів ескалації заявив, що для Зеленського посада президента – «це роль». «Погано, коли голова держави всього лиш актор, котрий звик грати за чужим сценарієм. І лише автор сценарію знає, яким буде кінець», – ствердив Володін.

«Немає приводу сумніватися»

Пропаганда досягла екстремальних позначок на початку минулого тижня, невдовзі після того, як на Донбасі внаслідок вибуху загинув 5-річний хлопчик. Відтоді риторика російських медій перебуває на рівні, подібному до 2014 року.

Російські медії поклали відповідальність за смерть хлопця на українську армію. При тім базові факти про цю трагедію постійно переписувалися – уточнювалася і дата загибелі дитини (2 або 3 квітня), і місце вибуху (плуталися Олександрівське і Олександрівка); низка видань причепили до своїх новин фотографії хлопчини, котрий помер іще 2014 року. Незважаючи на розбіжність основних фактів, пропаганда вже чітко встановила винуватців: дитину вбили українські солдати, скинувши вибухівку з безпілотного літального апарата.

Плутанина з назвою поселення – це не просто похибка в кілька літер, а дуже важливий аргумент. Олександрівка – це західна околиця Донецька, село неподалік від лінії розмежування. Олександрівське – це передмістя Єнакієвого, тил, котрий утримується бойовиками. Летіти туди – приблизно 20 кілометрів. Припустити собі, що українські оператори підіймають дрон у повітря, щоб скинути вибухівку не на військові бази чи інженерні укріплення противника біля передової лінії, а на цивільні хати в глибокому тилу, – якось трудно. Але для пропаганди воно все працює. Навіть прес-секретар Президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що він «не має приводу сумніватися в правдивості тих даних».

Голова Госдуми В’ячеслав Володін теж ні крихти не сумнівався. Спікер звинуватив США та країни Європи в тому, що вони замовчують воєнні злочини в Україні і блокують притягнення українських посадовців до відповідальності. Далі – знову натяки на акторство і залежність Зеленського. «Все це відбулося зі згоди заокеанських покровителів і мовчазної згоди європейських держав. Що це? Подвійні стандарти? Далебі. Набагато гірше. За це доведеться відповісти тому, хто раніше бачив таке лише в фільмах, або сам грав у них ролі», – заявив Володін.

Російські журналісти дозволили собі і брутальнішу риторику. Скажімо, газета «Комсомольская правда» прямим текстом запропонувала навіть не брати український військовослужбовців у полон – а розправлятися з ними на місці. «Реальним залишається лише один шлях впливу на українських військовиків. Дійсно, не брати полонених із тих частин, особовий склад котрих убиває мирне населення Донбасу, якщо й коли почнуться масштабні бойові дії», – йдеться у замітці за 3 квітня.

На інформаційній війні – як на війні

Інформаційна хвиля довкола вбивства на Донбасі мала ознаки майстерно втіленої медійної кампанії, заявила на брифінгу очільниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська. Пані Цибульська очолила цю інституцію, створену при Міністерстві культури та інформаційної політики, усередині березня. Перед тим очолювала групу з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру.

Зі слів Цибульської, російська операція з дезінформації та розкручування фейку складалася з кількох рівнів.

Перший рівень – розповсюдження повідомлень медіями в Україні, Росії та на окупованих територіях. Не виключено, що месседжі тиражувалися завдяки «темникам», бо новина розійшлася дуже швидко, передрук за передруком.

На другому рівні – проросійська пропаганда почала реагувати на коментарі українських експертів, котрі висловили сумнів у факті або принаймні в обставинах загибелі дитини (у перший день новина була подібна на фейк – на кшталт небилиць про «розіп’ятого хлопця»). На російському телебаченні продемонстрували похорон хлопця, кадри зі згорьованими батьками і бабусею. Гості телестудій навісніли через цинізм і жорстокість українців, котрі нібито збиткуються над пам’яттю загиблого. Маховик ненависті почав розкручуватися на максимальних обертах.

При тім російська пропаганда почала використовувати тези про «геноцид» на Донбасі, нову «Сребреницю», порівнюючи події в Україні з діями Слободана Мілошевича.

Інформаційні атаки довкола дитячих смертей на Донбасі є невід’ємним інструментом гібридної війни, який Росія регулярно використовує проти України, зазначили в українській ініціативі StopFake.

«Як тільки Росії потрібно загострення ситуації на Донбасі, її гібридні війська негайно починають створювати «інформаційне тло» для виправдання дій Кремля і звинувачення в ескалації конфлікту української сторони. Наразі ми спостерігаємо чергову спробу гібридної атаки проти України – звинувачення в нападі озброєного безпілотника на хлопчика. Доказів немає, підтверджень з незалежних джерел також… Але це не означає, що сфальшована історія не може виступити в ролі сasus belli», – прокоментувала Наталія Іщенко.

Пані Іщенко нагадала про три яскраві історії з дітьми, котрі Росія активно використовувала в пропагандистських кампаніях: фейковий «розп’ятий хлопчик» зі Слов’янська; «справа дівчинки Лізи» з Німеччини, яку 2016-го року «зґвалтували» арабські мігранти в уяві російських пропагандистів та МЗС РФ; небилиці про загибель дитини під колесами натівської техніки 2018-ро року під час військових навчань.

Згідно з висновком Наталії Іщенко, російські фахівці розігрують проти України інформаційну спецоперацію. Очевидно, що це не робиться навмання, і агресор має подальші плани.

На погляд Іщенко, завдання пропагандистів – нагнітати антиукраїнську істерію на окупованих територіях і в самій Росії. «Перше потрібне для того, щоб спровокувати загострення на фронті, забезпечити достатній для інтенсивних бойових дій рівень мотивації в «ДНР» та «ЛНР» та, одночасно, отримати схвалення агресивних дій щодо України від російського суспільства. Друге – щоб виправдати для світової спільноти ініційовану Москвою ескалацію конфлікту, звинуватити Київ в черговому загостренні та позбавити українську владу міжнародної підтримки», – констатує експертка.

Буде наступ?

Дегуманізація противника – важлива частина підготовки до війни. Адже злостивого ворога, який вбиває дітей і старців, – дійсно можна не шкодувати. Його навіть можна не брати в полон.

Вістря московської пропаганди спрямоване на розпалювання емоцій серед внутрішнього населення. Саме це і насторожує. Якби Кремль хотів налякати українське суспільство чи нашу владу, то активніше працювала б на деморалізацію противника. Роботи у цьому напрямку в нашому інформпросторі теж достатньо (основні меседжі: Україна не є суб’єктною, йде боротьба між США і Росією, українська влада не здатна вести війну, армія деморалізована, не готова воювати, спивається etc). Однак Кремль передовсім заклопотаний внутрішньоросійською громадянською думкою.

Російський мілітарний експерт Ігор Коротченко сказав в етері програми «60 мінут» з Ольгою Скабєєвою, що проти України треба розпочати операцію «примусу до миру».

Відомий пропагандист Володимир Соловйов під час своєї програми заявив, що Росії не залишається інакших варіантів, окрім того, щоб втрутитися в конфлікт на Донбасі. При тім Соловйов покликався на цитату Вінстона Черчилля – «якщо країна між війною і ганьбою обирає ганьбу, то отримає і війну, і ганьбу».

Кремлівський політтехнолог Тимофій Сєргєйцев 10 квітня опублікував на інтернет-сторінці агенції «РІА Новості» авторську статтю, в якій закликав не просто розправитися із українською владою, а й провести «денацифікацію» цілої країни. «Ліквідація такої нацистської спільноти вимагає не лише зрізати верхівку її керівництва, а й очистити сам нацифікований народ від нацистського впливу і занурення в нацистську ідеологію і практику», – написав Сєргєйцев. Запропонував застосувати проти України «виправний окупаційний режим» і судити винуватців «військовими трибуналами».

Реакція України

Українські офіційні органи влади, а також закордонні партнери сприймають інформаційну атаку з Росії не просто як вервечку недорікуватих фейків, котрі належалося б спростовувати, а саме як маркер загальної ескалації.

Речниця Білого дому Джен Псакі висловила стурбованість пожвавленням пропаганди.

«Ми помітили цю кампанію з дезінформації. Такі ж дії Росія вчиняла у минулому, під час агресії на українському кордоні. Ми стежимо за цим, і ми занепокоєні цим», – сказала Псакі.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що фейки про воєнні злочини української армії та вбивство дітей – «невід’ємний елемент російських психологічних операцій проти України». «Саме тому в контактах з міжнародними партнерами Україна наголошує, що, як тільки Росія загострює безпекову ситуацію на сході, її інформаційні війська йдуть попереду і формують медійний фон для виправдання злочинів російської армії. Історія про дитину з Олександрівського – черговий приклад інструментарію таких операцій», – прокоментував Ніколенко.

Міністерство оборони України теж заявило про те, що самі бздури російських пропагандистів не вартують великої уваги. Однак Міноборони насторожене тим, що подібні хвилі можуть використовуватися для збройної агресії. «Нескінченне антиукраїнське шоу російської пропагандистської машини постійно потребує нових сценарних ходів, тому ми ще не раз станемо свідками обговорення «українських підводних човнів у степах Донбасу». На щастя, світ вже навчився адекватно оцінювати ідіотські фікшн з останкіно. Якщо ж для Кремля подібні вигадки – це пошук casus belli, міжнародна спільнота має поставитись до цього з усією серйозністю», – йдеться у коментарі, опублікованому на інтернет-сторінці армійського відомства.

Горішня ілюстрація - карикатура Павла Кучинського