Литва готується до евентуального підриву мостів на кордоні з Росією та Білоруссю.

Мости будуть підірвані у випадку аґресії з територій згаданих держав.  

 

 

Литовські військовики проводять підготовчі роботи до евентуального підриву мостів на кордоні з Росією та Білоруссю. Про це повідомила Литовська національна телерадіокомпанія LRT з покликом на свої джерела в збройних силах країни. Прикордонні мости оснащують спеціальними інженерними конструкціями для кріплення вибухівки. Це робиться на випадок аґресії з територій згаданих держав.  

 

Військовики пояснили, що роботи ведуться в рамках заходів щодо зміцнення оборони країни, узгоджених у липні 2024 року. «Мости та дороги обираються з урахуванням розташування природних перешкод та їхньої стратегічної важливості для системи оборони Литви», — заявили литовські військовики.

 

У Збройних силах Литви зазначили, що вздовж кордонів вже створено парки інженерних перешкод, а також облаштовуються пункти для «проєктування меліоративних канав і регульованих потоків та відновлення їх до початкових технічних параметрів», а також «формування деревних секцій та встановлення необхідних інженерних заходів для гарантуваня безпеки дорожнього руху».

 

Речник Міністерства оборони Литви майор Ґінттаутас Ціуніс (Gintautas Ciunis) пояснив, що в разі війни ці мости можна буде легко підірвати, що блокувало б рух військової техніки ворога. «Ця стратегія, разом з іншими фортифікаційними та підготовчими роботами, вже багато років застосовується Фінляндією, яка має 1340-кілометрову ділянку суходолу з Росією. Підготовка до оборони має стати довгостроковою діяльністю, як звичайне життя», – зазначив він. 

31.12.2025

