Британія, зокрема, готує програму «Атлантичний бастіон» проти російських субмарин.

Уряд Великої Британії репрезентував програму модернізації військово-морських сил країни під назвою «Атлантичний бастіон» (Atlantic Bastion), яка має допомогти «протистояти загрозам з боку Росії». Зокрема вона має забезпечити кращий захист Об’єднаного Королівства від російських субмарин у Північній Атлантиці шляхом трансформації Королівського флоту та його можливостей з боротьби з підводними загрозами. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву британського уряду.

Програма «Атлантичний бастіон» включає багатомільйонні інвестиції в модернізацію ВМС Великої Британії. Вона об’єднає кораблі, підводні човни, літаки та безпілотні апарати в єдину цифрову систему реагування на базі штучного інтелекту.

Ця програма стала прямою відповіддю на активізацію російської надводної та підводної діяльності в Північній Атлантиці, включно з рейдами російського розвідувального корабля «Янтарь» поблизу британських вод. Міністерство оборони Великої Британії виявило, що російський диктатор Владімір Путін модернізує свій флот для атаки на критично важливу підводну інфраструктуру європейських країн.

Міністр оборони Британії Джон Гілі, який представив програму, зазначив, що 2024 року в розробку та випробування технологій проєкту було вкладено вже 14 мільйонів фунтів стерлінгів. При цьому три чверті цієї суми – приватні інвестиції.

У червні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про перехід у режим «готовності до війни» через зростання напруженості в Європі. Тоді ж було оголошено про збільшення інвестицій в оборонний сектор королівства на £1,5 млрд.