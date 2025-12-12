Марк Рютте застеріг, що наступною ціллю Росії буде НАТО.

Він закликав до термінового нарощування оборонних витрат та підтримки України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив переконання, що диктатор Росії Володимир Путін не має наміру обмежуватися війною проти України. «Ми – наступна ціль Росії», – заявив він під час виступу в Берліні у четвер, 11 грудня. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

За словами Рютте, завдання НАТО зараз полягає в тому, щоб зупинити війну ще до її початку. «Для цього ми маємо повністю усвідомлювати загрозу», – наголосив він, додавши, що небезпека вже існує.

Конкретно генсек НАТО знову закликав до збільшення оборонних витрат та посилення підтримки України. «Наші збройні сили мають отримати все, що їм потрібне для нашого захисту. А Україна має отримати все, що їй потрібне для оборони зараз», – сказав він.

Рютте заявив, що не можна допустити такого розвитку подій, за якого Росія досягне свого, і Україна опиниться під російською окупацією. «У цьому випадку російські війська стояли б на ще обширнішому кордоні з НАТО, а ризик збройного нападу став би ще вищим», – застеріг Рютте.

Тоді, за його словами, були б потрібні колосальні зміни у сфері стримування та оборони, а також ще більші оборонні витрати. «Це означало б надзвичайні бюджети, скорочення держвидатків, економічні потрясіння та додатковий фінансовий тиск. Тому не можна забувати, що безпека України – це і наша власна безпека», – наголосив він.

Рютте висловив розчарування, що дуже багато союзників не відчувають нагальності моменту і вважають, що час працює на них. «Але це не так», – застеріг він.

Коментуючи зусилля США щодо припинення війни в Україні, Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп є єдиним, хто може посадити Путіна за стіл переговорів. «Тому зараз потрібно перевірити, чи справді Путін прагне миру, чи воліє продовження бійні. Для цього необхідно зберігати тиск на Росію», – наголосив Рютте.