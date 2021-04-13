Кремль підтвердив свій намір захищати російськомовних в Україні.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ, він також назвав США ворогами, які «роблять усе для того, щоб підірвати позиції Росії на міжнародній арені».

 

                            Сергій Рябков

 

Москва продовжить захищати російськомовне населення, незважаючи на заяви США про те, що Росія «заплатить ціну» за аґресивні дії на сході України, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Про це повідомляє інформаційне агентство Interfax. За словами Рябкова, ці погрози Вашінґтона «зміцнюють нас у переконаності, що ми проводимо правильний курс».

 

«Вони (Сполучені Штати, – Z) говорять про високу ціну, але ніколи її не називають. Те, що вони робили досі, ми, по-перше, добре вивчили, по-друге, пристосувалися. Не вважаємо, що взагалі може бути застосована така термінологія: ціна, розплата тощо. Ми просто відстоюємо наші інтереси й інтереси наших громадян, російськомовного населення, будемо захищати їх і надалі», – сказав Рябков журналістам у вівторок, 13 квітня,.

 

Російський дипломат також заявив, що США є ворогами росіян і «роблять усе для того, щоб підірвати позиції Росії на міжнародній арені». «Інших елементів у їхньому підході до нас ми не бачимо. Висновки такі», – зазначив Рябков.

 

«Питання в тому, які висновки робляться з цієї ситуації в Києві і у київських покровителів. Висновки ці не налаштовують на позитивний лад», – додав заступник міністра закордонних справ РФ.

 

Нагадаємо, що напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен висловив стурбованість у зв'язку з діями РФ на кордонах з Україною. Він заявив, що Росії доведеться мати справу з наслідками, якщо вона продовжуватиме здійснювати аґресивні дії проти України. «Питання в тому, чи продовжить Росія чинити аґресивно і безвідповідально. Якщо так, то президент (США Джо Байден, – Z) дав зрозуміти – за це доведеться платити, будуть наслідки», – сказав американський держсекретар в інтерв'ю NBC.

13.04.2021

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