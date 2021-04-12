США застерегли Росію щодо наслідків можливої ​​аґресії проти України.

Американський держсекретар Ентоні Блінкен попередив, що Сполучені Штати не залишать аґресивних дій Росії без реакції.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю, 11 квітня, на тлі тривожних повідомлень про нарощування російських сил уздовж українського кордону попередив про реакцію в разі аґресії РФ проти України. «Президент Байден дуже чітко висловився про це. Якщо Росія діятиме нерозважливо або агресивно, будуть наслідки», – застеріг глава американського зовнішньополітичного відомства, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на каналі CNBC. При цьому він відмовився коментувати припущення про можливе військове втручання США.

За словами Блінкена, його «дійсно турбують дії Росії на кордоні з Україною». «Уздовж кордону зараз зосереджено більше російських сил, ніж будь-коли після 2014 року. У зв'язку з цим Вашінґтон перебуває в дуже тісному контакті і тісній координації з європейськими союзниками і партнерами, всі вони розділяють ці побоювання», – заявив він.

Американський держсекретар відкинув припущення, що реакція США на дії Росії в Криму 2014 року дозволяє засумніватися в дотриманні Вашінґтоном своїх зобов'язань. «У випадку Криму, у випадку Донбасу США на той час очолили дуже значні міжнародні зусилля зі заподіяння реального збитку і запровадженню санкцій проти Росії за її аґресію в Криму і на Донбасі», – заявив Блінкен.

Водночас він визнав: «Чого ми не знаємо – це того, чи утримало це Росію від того, щоби зробити ще більше».