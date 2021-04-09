Уперше важкохвору пацієнтку доставили до лікарні медичним гелікоптером.

На Львівщині у п’ятницю, 9 квітня, здійснили першу в Україні аеродинамічну евакуацію пацієнтки з віддаленого м. Турки до Львова. 79-літню жінку доставили в інсультний центр Лікарні швидкої медичної допомоги Львова на медичному вертольоті, що утричі швидше, ніж за допомогою наземної «швидкої», повідомила пресслужба лікарні.

Фото www.facebook.com/emergencyhospitall

«Вперше в історії української медицини до Лікарні швидкої допомоги міста Львова госпіталізували пацієнта авіацією. І це, без сумніву, новий етап для розвитку всієї медичної галузі», – зазначили у лікарні.

Фото www.facebook.com/emergencyhospitall

За інформацією медиків, пацієнтці 79 років. Попередньо, їй поставили діагноз «гостре порушенням мозкового кровообігу». Є підозра, що у жінки стався інсульт. Медики провели КТ-ангіографію та визначають стратегією невідкладної допомоги.

Залучення гелікоптера до евакуції пацієнтки допомогло суттєво скоротити час у дорозі.

Фото www.facebook.com/maks.kozytskyy

«Час в польоті зайняв 1 годину 15 хвилин. Та сама відстань дорогою у 170 км долається за 3 години 30 хвилин», – повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За його словами, це – перша цивільна аеродинамічна евакуація в Україні.

Фото www.facebook.com/maks.kozytskyy

«Тепер у нас з'явилась можливість доставляти пацієнтів з важкодоступних районів. Це безцінно!», – привітав медиків з історичним моментом міський голова Андрій Садовий у дописі на своїй facebook-сторінці.

Нагадаємо, з 1 квітня в якості пілотного проекту для евакуації хворих, які потребують невідкладної медичної допомоги і перебувають у віддалених та важкодоступних місцях Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької областей застосовують гелікоптери.