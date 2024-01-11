Американські психіатри виявили, що ібогаїн лікує бойові ПТСР та черепно-мозкові травми.

Психоделічна речовина ібогаїн може лікувати хронічну непрацездатність внаслідок черепно-мозкової травми. Одноразовий прийом препарату призвів до тривалого покращення фізичного та соціального функціонування, когнітивних функцій та настрою у ветеранів із такою травмою, отриманою під час бойових дій.

"Це перший випадок, коли комусь дійсно вдалося показати, що психоделік має нейрореабілітаційні ефекти, і це досить глибокий сигнал про поліпшення", – каже Нолан Вільямс зі Стенфордського університету в Каліфорнії.

Він і його колеги відібрали 30 чоловіків – ветеранів збройних сил США з черепно-мозковою травмою, які впродовж п'яти днів перебували в лікувальному центрі в Мексиці. Кожен із них отримав дозу ібогаїну – психоделічної речовини з рослини ібога, що росте в Африці. Всі учасники зустрічалися з терапевтом до і після прийому ібогаїну, щоб підготуватися до психоделічного досвіду й обговорити його. Учасники також могли відвідувати заняття з йоги, масажу та медитації в центрі.

Учасники приймали 12 міліграмів ібогаїну на кілограм ваги тіла й отримували внутрішньовенну інфузію магнію, щоб запобігти проблемам із серцем, пов'язаним з прийомом цього препарату. Дослідники вимірювали рівень непрацездатності учасників до і після лікування за шкалою від 0 до 100, де вищі бали вказували на більшу непрацездатність. На початку дослідження учасники набрали в середньому 30 балів, що означає легку та помірну непрацездатність. Через чотири-п'ять днів після лікування цей показник впав нижче 20, а через місяць – приблизно до 5, вказуючи на відсутність непрацездатності.

Щонайменше 83 відсотки учасників через місяць після лікування більше не мали – за визначеними критеріями – ознак депресії, тривоги або посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Вони також відзначили значні покращення у швидкості мислення, розв'язанні проблем та робочій пам'яті.

Однак незрозуміло, чи пов'язані ці ефекти лише з психоделічним препаратом. "Великою проблемою є те, що відсутність контрольної групи робить практично неможливим достеменно сказати, що тут відбувається", – каже Альберт Гарсіа-Ромеу з Університету Джона Гопкінса в Меріленді. Він зазначає, що покращенню могли б сприяти розмови з терапевтом, відвідування оздоровчих заходів або навіть подорожі. Нолан Вільямс же на це зауважує, що вплив цих елементів раніше вже досліджували як методи лікування неврологічних захворювань, але без особливого успіху.

Він вважає, що через низку механізмів можна пояснити, як ібогаїн може лікувати черепно-мозкову травму: відомо, наприклад, що препарат посилює нейропластичність, тобто здатність мозку до самовідновлення.

Kirsten N. Cherian, Jackob N. Keynan, Lauren Anker, Afik Faerman, Randi E. Brown, Ahmed Shamma, Or Keynan, John P. Coetzee, Jean-Marie Batail, Angela Phillips, Nicholas J. Bassano, Gregory L. Sahlem, Jose Inzunza, Trevor Millar, Jonathan Dickinson, C. E. Rolle, Jennifer Keller, Maheen Adamson, Ian H. Kratter & Nolan R. Williams

Magnesium–ibogaine therapy in veterans with traumatic brain injuries

Nature Medicine (5.01.2024) DOI: 10.1038/s41591-023-02705-w

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