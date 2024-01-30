Neuralink вперше вживила в мозок людини чіп.

Імплант дозволить силою думки керувати технічними пристроями.

Американська нейронаукова компанія Neuralink провела свою першу операцію зі вживлення в мозок людини імплантата, який дозволяє за допомогою думки керувати комп'ютером. Про це повідомив засновник компанії Neuralink Ілон Маск у соцмережі X. В операції Neuralink використовується робот-хірург.

«Вчора перша людина отримала імплантат від @Neuralink, відновлення пацієнта йде добре. Початкові результати показують перспективне виявлення нейронних спайків», – написав Ілон Маск.

За словами Маска, перший продукт Neuralink називається Telepathy («Телепатія»). «Telepathy дозволяє просто подумавши керувати телефоном або комп'ютером, а через них практично будь-яким пристроєм», – зазначив він. Чіп вживлятимуть тим пацієнтам, які не здатні самостійно рухати кінцівками.

Американська влада видала компанії Маска ліцензію на випробування її чипа на людях у травні минулого року. Випробування за планом мають тривати шість років.

«Уявіть, якби Стівен Гокінґ міг би спілкуватися швидше, ніж швидкісна машиністка чи аукціоніст. Це і є мета», – заявив Маск. Інших подробиць він не навів.

Згідно з описами Neuralink, операцію на мозку проводить робот. Він вживляє чіп з 1024 датчиками, найтоншими нитками-електродами, які повинні вловлювати імпульси нейронами. Чіп із датчиками вживлюється в ту область мозку, яка контролює «наміри здійснити рух». Імплант вловлює сигнали мозку і передає їх на зовнішній пристрій, що їх розшифровує і розуміє, який рух хоче зробити людина.