У Галичині запровадять систему евакуації хворих гелікоптерами.

 

З 1 квітня для евакуації хворих, які потребують невідкладної медичної допомоги або перебувають у віддалених та важкодоступних місцях Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Тернопільської і Чернівецької областей почнуть застосовувати гелікоптери МВС. Уряд прийняв постанову «Про деякі питання створення єдиного аеромедичного простору в Україні», повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

 

Фото www.facebook.com/anton.gerashchenko.7

 

Розгортання Єдиного аеромедичного простору для евакуації хворих і транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів відбуватиметься поетапно.

 

«Вже з 1 квітня ми запускаємо пілотний проєкт у Львівському регіоні – це сім областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька. А з 1 травня вже підключаємо Київський регіон, він забезпечить допомогою Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ», – повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

 

За даними МВС, на першому етапі для аеромедичної евакуації використовуватимуть нові сучасні гелікоптери, придбані у Франції.

 

«Це означає, що придбані у Франції МВС 55 гелікоптерів забезпечать найшвидшу доставку бригад медиків, донорів, громадян, які постраждали в ДТП з тяжкими наслідками, життя яких неможливо врятувати на рівні районної лікарні, якщо не доставили до них операційний стіл в обласному центрі», – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

Фото https://mvs.gov.ua

 

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що вже на першому етапі реалізації проєкту сімом мільйонам громадян можна буде гарантувати максимально швидкий доступ до медичної допомоги в ситуаціях, що загрожують їхньому життю та здоров’ю.

 

Нагадаємо, у Львові до кінця року планують збудувати злітно-посадковий майданчик для гелікоптерів біля Львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Там базуватимуться екіпажі, які вилітатимуть для надання екстреної медичної допомоги та транспортування важких хворих.

 

19.03.2021

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