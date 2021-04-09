Словацький регулятор медикаментів здискредитував  «Спутник V».

Російська сторона не змогла надати підтверджень тих переваг вакцини, якими так нахвалялася.

Російська вакцина «Спутник V» спровокувала новий скандал у Словаччині. Негативний відгук про неї опублікувало словацьке Державне управління з лікарських засобів (Štátny ústav pre kontrolu liečiv – ŠÚKL). Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk.

У відгуку наголошується, що повна перевірка, про яку управління попросило Міністерство охорони здоров'я Словаччини, виявилася неможливою через відсутність або неповноту документації, яку надав російський виробник. ŠÚKL стверджує, що бракує приблизно 80% даних, які виробник вакцини повинен був надати, але не надіслав навіть після повторних звернень.

Тож словацький регулятор запросив відповідну документацію в Європейській аґенції з лікарських засобів (ЕМА), яка проводить свою перевірку «Спутника V». «З документів випливає, що фармацевтична форма вакцини, ввезеної до Словаччини, не є і не буде ідентичною медичному продукту, який є предметом перевірки ЕМА. Партії вакцини, яка використовувалася в доклінічних випробуваннях і клінічних випробуваннях, описаних в журналі Lancet, не відповідають за характеристиками і властивостями партіям, відправленим до Словаччини», – заявило ŠÚKL.

Російський фонд прямих інвестицій, який брав участь у фінансуванні розробки вакцини і зараз займається її дистрибуцією за кордоном, своєю чергою, звинуватив словацьку державну установу в тому, що вона «запустила кампанію з дезінформації проти вакцини і планує провокації в майбутньому». Фонд зажадав від Словаччини повернути поставлені туди раніше 200 тисяч доз російської вакцини.

Словаччина – одна з двох країн Європейської Унії, яка вирішила використовувати російську вакцину до того, як вона була схвалена ЕМА. Це рішення призвело до політичної кризи в країні, яка закінчилося демісією прем'єр-міністра Ігора Матовіча (Igor Matovič), який підтримував ідею поставок російської вакцини, і його кабінету.