Прем'єр Словаччини подав до демісії через російську вакцину.

Словацький уряд тепер очолить міністр фінансів.

Едуард Геґер і Зузанна Чапутова

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матовіч (Igor Matovič) в неділю, 28 березня, оголосив про свою демісію на тлі скандалу з російською вакциною від COVID-19 «Спутник V». Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk. Наступником Матовіча на чолі уряду стане чинний міністр фінансів Едуард Геґер (Eduard Heger), який поступиться своєю посадою самому голові уряду.

Геґер, котрий репрезентує прем’єрську партію OĽaNO (Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti – Звичайні люди і незалежні особистості), анонсував перемовини з четвіркою політичних сил, які входять до правлячої коаліції. Після цього він має намір зустрітися з президенткою республіки Зузанною Чапутовою (Zuzana Čaputová). Саме глава держави відповідно до словацької Конституції наділена правом призначати прем'єра.

Нагадаємо, що урядова криза спалахнула в Словаччині після того, як з'ясувалося, що прем'єр-міністр без узгодження з коаліційними партнерами уклав договір з Росією про постачання двох мільйонів доз вакцини «Спутник V». Окрім усього, прем’єр навіть не дочекався офіційної реєстрації цієї вакцини відповідним органом Європейської Унії. За це його різко розкритикували коаліційні партнери, а також президентка країни.

На тлі цього скандалу 12 березня подав у відставку міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчі (Marek Krajčí).

Пізніше до політичної кризи додався й дипломатичний скандал з Україною, винуватцем якого знову став керівник словацького уряду. В інтерв'ю Radio Express третього березня, відповідаючи на запитання модератора про те, що він пообіцяв Росії за поставки вакцини, Матовіч жартома сказав: «Закарпатську Україну». Недолугий жарт словацького прем'єра обурив українців. МЗС України у відповідь опублікувало ноту, в якій засудило слова Матовіча. МЗС Словаччини зразу ж перепросилося перед українцями за слова прем’єра. Згодом вибачення попросив і сам Матовіч.