Постачання нафти нафтогоном «Дружба» до Словаччини й Угорщини відновлено.

Зупинка постачання відбулася внаслідок дронової атаки ЗСУ по нафтоперекачувальній станції в Росії.

Постачання нафти нафтогоном «Дружба» у напрямку Угорщини, перерване 18 серпня через українську атаку, відновилося. Про це повідомила інформаційна аґенція Interfax з покликом на твіт міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

«Нафтові поставки нафтогоном "Дружба" відновлено після української атаки два дні тому. Я подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидкий ремонт. Ми очікуємо, що Україна більше не завдаватиме ударів по цьому надважливому нафтопроводу. Це не наша війна. Угорщина не повинна в ній брати участь!» – написав Сіярто в соцмережі X.

Також і Братислава повідомила, що Словаччина знову отримує нафту нафтогоном «Дружба». Про це заявило словацьке міністерство економіки, не надавши інших подробиць.

Перекачування нафти магістральним трубопроводом «Дружба», що досі забезпечує російськими вуглеводнями кілька країн Центральної Європи, припинилося після дронової атаки ЗСУ по нафтоперекачувальній станції «Никольское» в Тамбовській області РФ в ніч на 18 серпня. Пізніше Будапешт та Братислава підтвердили, що постачання нафти до цих країн зупинено.