Постачання нафти нафтогоном «Дружба» до Словаччини й Угорщини відновлено.

Зупинка постачання відбулася внаслідок дронової атаки ЗСУ по нафтоперекачувальній станції в Росії.

 

 

Постачання нафти нафтогоном «Дружба» у напрямку Угорщини, перерване 18 серпня через українську атаку, відновилося. Про це повідомила інформаційна аґенція Interfax з покликом на твіт міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

 

«Нафтові поставки нафтогоном "Дружба" відновлено після української атаки два дні тому. Я подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за швидкий ремонт. Ми очікуємо, що Україна більше не завдаватиме ударів по цьому надважливому нафтопроводу. Це не наша війна. Угорщина не повинна в ній брати участь!» – написав Сіярто в соцмережі X.

 

Також і Братислава повідомила, що Словаччина знову отримує нафту нафтогоном «Дружба». Про це заявило словацьке міністерство економіки, не надавши інших подробиць.

 

Перекачування нафти магістральним трубопроводом «Дружба», що досі забезпечує російськими вуглеводнями кілька країн Центральної Європи, припинилося після дронової атаки ЗСУ по нафтоперекачувальній станції «Никольское» в Тамбовській області РФ в ніч на 18 серпня. Пізніше Будапешт та Братислава підтвердили, що постачання нафти до цих країн зупинено.

 

20.08.2025

Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
11. Дні української музики у Варшаві
Роман РЕВАКОВИЧ • Павло МАРКУШЕВСЬКИЙ
«11. Дні української музики у Варшаві» відбудуться у Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського 7, 9 та 12 вересня. Організований Фондом Pro Musica Viva фестиваль переконує польського слухача у високій цінності української культури.
19.08.25 | | Штука
Уляна Нищук. Заквітчана Покрова
Виставка іконописних творів з зображенням Богородиці, що тримає омофор над церквою,заповненою людьми, які сховались у ній від загарбника, – не тільки данина українському народному малярству, а й воєнна актуальність нашого часу.
18.08.25 | | Штука
Музика свободи й філософії
Львівський органний зал готує дві світові премʼєри на День Незалежності: симфонія “Та, що танцює з вітром” Сергія Пілютікова, написана на замовлення Органного залу, та Концерт для фортепіано з оркестром “Печера Платона” Борислава Стронька прозвучать 24 серпня.
17.08.25 | | Штука
Американський пиріг
Віталій Портников
Вони і домовитися між собою щодо Європи не можуть саме тому, що не здатні навʼязати свої рішення іншим. Європа більше не американський пиріг. І не російський
17.08.25 | | Дискурси
Щастя, де ти живеш?
Лілія Бомко
Буває, що шлях до щастя провадить крізь біль і розпач, саме тоді, коли людина відчуває себе нещасною та приреченою на страждання. І буває, що саме цей шлях, а не кінцева омріяна точна, є істиною того-таки щастя.
16.08.25 | | Штука
Серпнева буколіка
Василь МАХНО
Прощальний джміль шукав якогось ґудза. А я гойдався на листкові вірша, а я вивчав метеоритні стежі, а я за водомірками простежив та знав про все на світі, навіть більше.  
16.08.25 | | Дискурси
«Тіні Імперіалу» Олега Тістола
Тістол намагається аналізувати імперський спадок і знайти нову точку опори в сучасності, що досі пронизана «руїнами імперій». Це  його наймасштабніша ретроспективна виставка із понад 300 творів. Експозицію розмістять на трьох поверхах і горищі будівлі з Меркурієм. 
15.08.25 | | Штука
Розчинитися вчасно
Тарас Прохасько
Насолоджуйся спогадами. Не марудь. Твоє життя було файне. Тільки не поведися, боронь Боже, на пастку ідеї земної безконечності. Точніше – видовжено тривалості.
14.08.25 | | Дискурси

