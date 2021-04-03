Конституційний суд Молдови став на бік президентки.

Він відхилив запит соціалістів про незаконність висунення Маєю Санду кандидатів в прем'єри.

Конституційний суд (КС) Молдови відхилив як неприпустимий запит Партії соціалістів (ПСРМ) про незаконність указів президентки Маї Санду про висунення ексміністерки фінансів Наталії Гавріліци, а потім голови партії «Дія і солідарність» (Partidul Acțiune și Solidaritate – PAS) Ігоря Ґросу кандидатами в прем'єри. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в п'ятницю, другого квітня, на офіційній сторінці КС.

«Оголошується неприпустимим поданий депутатами парламенту Молдови Васілє Болей і Олександром Суходольським запиту про контроль конституційності указу президента республіки №25-IX від 27 січня 2021 року про висунення кандидата на посаду прем'єр-міністра. Дане рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Воно вступає в силу з моменту прийняття», – йдеться в документі.

Раніше Санду запросила депутатів обговорити питання розпуску парламенту, після того як вони двічі відхилили запропоновані нею кандидатури на посаду прем'єра. Згідно зі законом в цьому випадку президент країни може звернутися до КС з проханням визнати парламент недієздатним і розпустити, що Санду і зробила.

Тим часом соціалісти та їхні союзники в парламенті стверджують, що президентка навмисно висувала заздалегідь неприйнятні кандидатури, щоб спровокувати розпуск парламенту. Вони запропонували Санду висунути в прем'єри посла Молдови в Росії Володимира Головатюка, проте та проігнорувала їхнє прохання.

Нагадаємо, що Санду вступила на посаду глави держави в кінці грудня 2020 року і відразу зажадала відставки уряду і дострокових виборів парламенту. Під тиском акцій протесту її прихильників в грудні до демісії подав прем'єр-міністр Йон Кіку, підтримку якому надавали соціалісти.